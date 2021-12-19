طريقة تحضير أصابع الفراخ الاستربس بطريقة سهلة وسريعة

تعتبر الفراخ الاستربس هي من طرق تحضير الفراخ المفضلة للجميع حيث تكون مقرمشة للغاية ولذيذة، وتتميز أصابع الفراخ الاستربس بتتبيلتها القوية التي عادة ما تكون حارة وهكذا يفضلها اغلب الناس، وتعرف أيضا باسم الفرايد تشيكن حيث تسمى بهذا الاسم في أغلب مطاعم الوجبات السريعة، ولا تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال في المطاعم حيث يمكن تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل بطريقة سريعة وبمكونات سهلة غير مكلفة، ويمكن تناولها بجانب الكثير من الأشياء مثل الأرز البسمتي او المكرونة بالصلصة أو حتى بالعيش الكيزر كما تقدمها معظم مطاعم الوجبات السريعة. مكونات تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل ٤ أكواب من الدقيق

٢ كوب من الماء

١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

٢ ملعقة كبيرة من النشا الناعم

ملعقة واحدة كبيرة روزماري باودر

مقدار ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزعتر

عدد ٢ كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم المطحون طريقة تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل نقوم بغسل صدور الدجاج بالملح والليمون والخل غسلا جيدا ونتأكد من أنها نظيفة، ثم نقوم بشطفها.

نحضر سكينة حادة ثم نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى أصابع طويلة حسب الرغبة مناسبة للقلي، حيث كلما كانت أصابع الدجاج أرفع كلما كانت ناشفة أكثر.

نحضر عدد ٢ إناء كبير ونقوم بتوزيع الدقيق عليهم ثم نقوم بتتبيل كل واحدة منهم بالزعتر والكركم والملح والروزماري والفلفل، ثم نقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض

في إحدى البولتين من الدقيق نضيف البيكينج باودر والبقسماط والنشا ونقوم بخلطهم جيدا

ثم في البولة الأخرى نضيف الماء إلى الدقيق ونقوم بالتقليب بالمضرب اليدوي حتى نصل إلى قوام سائل سميك وهو القوام المناسب.

نقوم بوضع أصابع الدجاج في البولة التي فيها المكونات السائلة ونقلبهم فيها جيدا حتى تتغطى كلها بالخليط، ثم نخرج قطع الدجاج قطعة قطعة ونضعها في البولة الأخرى التي يوجد بها المكونات الجافة.

نقوم بنفض الدقيق الزائد منها وقليها في الزيت لمدة متوسطة حتى نصل إلى لون ذهبي احمر وهكذا أصبحت جاهزة للأكل. مكونات تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزلطريقة تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل الوسوم

تعتبر الفراخ الاستربس هي من طرق تحضير الفراخ المفضلة للجميع حيث تكون مقرمشة للغاية ولذيذة، وتتميز أصابع الفراخ الاستربس بتتبيلتها القوية التي عادة ما تكون حارة وهكذا يفضلها اغلب الناس، وتعرف أيضا باسم الفرايد تشيكن حيث تسمى بهذا الاسم في أغلب مطاعم الوجبات السريعة، ولا تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال في المطاعم حيث يمكن تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل بطريقة سريعة وبمكونات سهلة غير مكلفة، ويمكن تناولها بجانب الكثير من الأشياء مثل الأرز البسمتي او المكرونة بالصلصة أو حتى بالعيش الكيزر كما تقدمها معظم مطاعم الوجبات السريعة. مكونات تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل ٤ أكواب من الدقيق

٢ كوب من الماء

١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

٢ ملعقة كبيرة من النشا الناعم

ملعقة واحدة كبيرة روزماري باودر

مقدار ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزعتر

عدد ٢ كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم المطحون طريقة تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل نقوم بغسل صدور الدجاج بالملح والليمون والخل غسلا جيدا ونتأكد من أنها نظيفة، ثم نقوم بشطفها.

نحضر سكينة حادة ثم نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى أصابع طويلة حسب الرغبة مناسبة للقلي، حيث كلما كانت أصابع الدجاج أرفع كلما كانت ناشفة أكثر.

نحضر عدد ٢ إناء كبير ونقوم بتوزيع الدقيق عليهم ثم نقوم بتتبيل كل واحدة منهم بالزعتر والكركم والملح والروزماري والفلفل، ثم نقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض

في إحدى البولتين من الدقيق نضيف البيكينج باودر والبقسماط والنشا ونقوم بخلطهم جيدا

ثم في البولة الأخرى نضيف الماء إلى الدقيق ونقوم بالتقليب بالمضرب اليدوي حتى نصل إلى قوام سائل سميك وهو القوام المناسب.

نقوم بوضع أصابع الدجاج في البولة التي فيها المكونات السائلة ونقلبهم فيها جيدا حتى تتغطى كلها بالخليط، ثم نخرج قطع الدجاج قطعة قطعة ونضعها في البولة الأخرى التي يوجد بها المكونات الجافة.

نقوم بنفض الدقيق الزائد منها وقليها في الزيت لمدة متوسطة حتى نصل إلى لون ذهبي احمر وهكذا أصبحت جاهزة للأكل. مكونات تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزلطريقة تحضير أصابع الفراخ الاستربس في المنزل

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