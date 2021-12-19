طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بأسهل المكونات

طريقة عمل الطحينة البيضاء توجد طرق عديدة ومختلفة لتحضيرها في البيت وذلك بمقادير بسيطة وليست مكلفة، وكذلك تلك الطرق آمنة للغاية، إذ أن الطحينة تعد من الأطباق الجانبية الفضلى التي من الممكن أن تقومي بتقديمها مع العديد من المأكولات البحرية إذ أنها تقوم بإعطاء مذاق رائع ومميز ولذيذ، وتعد الطحينة كذلك من الأطباق الصغيرة التي يتم تناولها مع الحواوشي وكذلك الفراخ المشوية، وغيرها من الأطباق الأخرى من الأكلات الشهية واللذيذة، كما أنها تشتمل على مقادير عديدة للغاية ومفيدة تقوم بتغذية الجسم بشكل جيد، هذا بجانب أن الطحينة تكون من المواد التي تقم بالمساعدة على جعل المناعة قوية للغاية وتحسن أيضاً من مستوى النظر وكذلك السمع عند الأشخاص الذين لديهم هذه المشكلات، لهذا فالكثير من الأشخاص ترغب في التعرف على طريقة تحضير الطحينة بكل سهولة الآن من المنزل للأبناء والأسرة والأولاد وكذلك العائلة. طريقة عمل الطحينة البيضاء طريقة عمل الطحينة البيضاء مكونات عمل الطحينة البيضاء مائة وخمسون جم من الطحينة السائلة.

عدد ٢ فص من الثوم.

القليل من الفلفل الأسود.

القليل من الفلفل الأحمر الحار أو البارد وذلك تبعاً للرغبة.

رشة من الكمون.

مائة ملل من زيت الزيتون.

¼ ملعقة صغيرة من ملح الأبيض

مائة وخمسون ملل من الماء البارد. طريقة تحضير الطحينة في البداية ضعي كل المقادير معاً والبهارات بوعاء حجمه متوسط ومن ثم تابعي المزج جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع المزيج على الطحينة السائلة وتابعي التقليب.

في النهاية قومي بوضع كمية الماء على المزيج وتابعي المزج جيداً وضعيه بالثلاجة حتى مرور حوالي ٣٠ دقيقة. طريقة تحضير الطحينة البيضاء باللبن الرائب مائة وخمسون ملل من الماء الفاتر.

القليل من الفلفل الأسود.

مائة وخمسون ملل من عصير الليمون.

لبن رائب “كوب واحد فقط”

القليل من الطحينة السائلة.

رشة من الملح. طريقة التحضير في البداية ضعي البن والبهارات مع بعضهم البعض في وعاء صغير وتابعي المزج جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع المكونات الباقية على المزيج بشكل تدريجي وتابعي التقليب بشكل جيد.

في النهاية قومي بوضع المزيج بالمضرب الكهربائي وتابعي المزج جيداً إلى أن يصير المزيج خفيف وقوامه ناعماً. الوسوم

طريقة عمل الطحينة البيضاء توجد طرق عديدة ومختلفة لتحضيرها في البيت وذلك بمقادير بسيطة وليست مكلفة، وكذلك تلك الطرق آمنة للغاية، إذ أن الطحينة تعد من الأطباق الجانبية الفضلى التي من الممكن أن تقومي بتقديمها مع العديد من المأكولات البحرية إذ أنها تقوم بإعطاء مذاق رائع ومميز ولذيذ، وتعد الطحينة كذلك من الأطباق الصغيرة التي يتم تناولها مع الحواوشي وكذلك الفراخ المشوية، وغيرها من الأطباق الأخرى من الأكلات الشهية واللذيذة، كما أنها تشتمل على مقادير عديدة للغاية ومفيدة تقوم بتغذية الجسم بشكل جيد، هذا بجانب أن الطحينة تكون من المواد التي تقم بالمساعدة على جعل المناعة قوية للغاية وتحسن أيضاً من مستوى النظر وكذلك السمع عند الأشخاص الذين لديهم هذه المشكلات، لهذا فالكثير من الأشخاص ترغب في التعرف على طريقة تحضير الطحينة بكل سهولة الآن من المنزل للأبناء والأسرة والأولاد وكذلك العائلة. طريقة عمل الطحينة البيضاء طريقة عمل الطحينة البيضاء مكونات عمل الطحينة البيضاء مائة وخمسون جم من الطحينة السائلة.

عدد ٢ فص من الثوم.

القليل من الفلفل الأسود.

القليل من الفلفل الأحمر الحار أو البارد وذلك تبعاً للرغبة.

رشة من الكمون.

مائة ملل من زيت الزيتون.

¼ ملعقة صغيرة من ملح الأبيض

مائة وخمسون ملل من الماء البارد. طريقة تحضير الطحينة في البداية ضعي كل المقادير معاً والبهارات بوعاء حجمه متوسط ومن ثم تابعي المزج جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع المزيج على الطحينة السائلة وتابعي التقليب.

في النهاية قومي بوضع كمية الماء على المزيج وتابعي المزج جيداً وضعيه بالثلاجة حتى مرور حوالي ٣٠ دقيقة. طريقة تحضير الطحينة البيضاء باللبن الرائب مائة وخمسون ملل من الماء الفاتر.

القليل من الفلفل الأسود.

مائة وخمسون ملل من عصير الليمون.

لبن رائب “كوب واحد فقط”

القليل من الطحينة السائلة.

رشة من الملح. طريقة التحضير في البداية ضعي البن والبهارات مع بعضهم البعض في وعاء صغير وتابعي المزج جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع المكونات الباقية على المزيج بشكل تدريجي وتابعي التقليب بشكل جيد.

في النهاية قومي بوضع المزيج بالمضرب الكهربائي وتابعي المزج جيداً إلى أن يصير المزيج خفيف وقوامه ناعماً.

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