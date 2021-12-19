خلطة كورية لتغطية شيب الشعر المبكر مع مكونات طبيعية تصبغ وتقوي الشعر

يخشى معظم السيدات الشيب وهو الأمر الذي قد يحدث أحيانا عندما يشعر المرء بلحظات من التوتر الشديد فليس من الضرورة يظهر الشعر الابيض مع التقدم بالعمر، وهناك حل واحد فقط للحصول على تغطية وإخفاء شيب المبكر وهو تلوين الشعر، ولكن من الأفضل عدم استخدام مكون كيميائيّ قد يضر الشعر، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيغية في تلك الحالة التي تعمل سريعا على صباغة الشعر بدون آثار جانبية، ومن هذا المنطلق سنقوم معا بالسطور التالية بتناول عدد من الوصفات التي حققت نتيجة إيجابية من اول استعمال لها.

صبغة الشعر الأبيض طبيعياً

القهوي والشاي الأسود لتغميق لون الشعر الابيض فلا يزال هناك الكثيرون يجهلون أهمية هذان المكونان وقدرتهم الهائلة في صبغ الشيب فالطبيعة مليئة بالعطايا، فوصفة الشاي الأسود مثال ملموس ومجرب وقد حقق نتاﻲج مبهرة في تغميق الشيب طبيعيا، وهو من الوصفات المعروفة والمستخدمة لسنوات عديدة، و لذلك أذا كنتي ترغبين بالحصول على لون شعر أسود طبيعي يفضل ويوصى اتباع تلك الوصفة، عن طريق وضع 250 جرام من أوراق الشاي الأسود في وعاء، ويضاف عليه لتر من الماء ويترك حتي يغلي لمدة 20 دقيقة ثم يترك لمدة 24 ساعة ينقع ويوزع بعدها على الشعر ويفضل تطبيق الوصفة ليلا وشطف الشعر اليوم التالي بالماء الفاتر.

ومن ناحية أخرى يجدر الإشارة إلى مسحوق القهوة وهي من الوصفات التي تستخدم كلون بني طبيعي للشعر تعمل بصور سريعة على تغطية الخصل البيضاء التي تغزو الشعر، فما عليكي سوى تحضير 100 جرام من القهوة الخام وتترك على نار خفيفة مع لتر من الماء ولمدة 15 دقيقة على نار تترك على جانب حتي تبرد وتوزع على الشعر وبعد مرور ثلاثة ساعات يشطف الشعر بالماء ويفضل استخدام خل التفاح في تلك الوصفات لتثبيت اللون.

وصفة نباتات المريمية وإكليل لإخفاء الشيب المبكر بشكل طبيعي

تعتبر وصفة المريمية من الوصفات الشائعة في عالم الوصفات الطبيعية كونها تعمل على صبغ الشعر الابيض تدريجيا، وتطبق الوصفة عن طريق وضع 200 جرام من أوراق الميرمية في وعاء مع لتر من الماء، وتترك على نار هادئة حتي لمدة 30 دقيقة ثم ضغي الخليط لكي يبرد قليلا، ثم توزع على الشعر مع التدليك وبعد مرور ساعتين يغسل الشعر، بالماء، والشامبو.