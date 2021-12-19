حضري حلي الكريم كراميل بالبسكويت الرائع في المنزل بأسهل الخطوات

لا يعتبر الإبداع هو تحضير الطعام بمذاق جيد فقط، بل يكمن الإبداع في تحضير الطعام والمطبخ بمزج الوجبات معاً وتشكيل وجبات مختلفة جديدة والبعض عن الاشياء التقليدية العادية هل جربت من قبل مزج نوعاً من البسكويت مع حلويات الكريم كراميل الشهي التي تعتبر من أكثر أصناف الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي المحبب لدي الجميع والذي لا يقاوم في المطاعم والكافيهات، وكذلك تحضير البسكويت الذي يتم إعداده في المنزل في الصباح يومياً فهو من الأشياء التي أدت إلي إثارة التساؤلات كيف يتناسق مذاق كلاً من حلوي الكريم كراميل مع معجنات البسكويت وعلى الرغم من عدم تخيل مذاق الحلي إلا أنها وصفة ناجحة واستحوذت على محرك البحث في الفترة الماضية على سبيل التجربة وبالفعل نجحت التجربة والدليل على ذلك زيادة البحث عن طريقة إعداد الوصفة ونقدم لكم اليوم من خلال السطور القادمة طريقة إعداد حلي البسكويت بكريم الكراميل. طريقة تحضير حلي كريم الكراميل بالبسكويت طريقة تحضير حلي كريم الكراميل بالبسكويت مكونات التحضير: عبوتان من البسكويت السادة.

كوب حليب للطبقة الأولي.

عبوة صغيرة من القشطة.

عبوتان من كريم الكراميل.

كوب بسكويت بودرة مطحون.

كوبان حليب. طريقة التحضير: وضع جميع كمية البسكويت في كوب الحليب وتحضير الصينية المراد تحضير الحلي بها ورص البسكويت في الأسفل طبقة واحده فقط. بعد ذلك يتم تحضير طبق واسع ووضع فيه كوبان الحليب ثم إضافة الكريم كراميل مع إستمرار التقليب حتى امتزاج المكونات والحرص على عدم وجود تكتلات. وضع الطبق على نار هادئة حتى الغليان والتقليب ثم إضافة القشطة والتقليب ثم سكب خليط كريم الكراميل الساخن فوق طبقة البسكويت بالصينية. في الطبقة الرابعة يتم إضافة البسكويت المتبقي من الطبقة الأولى ويمكنك تكرار الطبقات حتى الإنتهاء من كمية المكونات. يتم إضافة البسكويت المطحون في النهاية عند الانتهاء من رص الطبقات ثم إدخالها إلي البراد قبل تقديمها بثلاث ساعات على الأقل وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم والتقطيع منها في أطباق التقديم في أيّ وقت، البعض يقوم بتغيير مكون التزيين بدلاً من البسكويت المطحون لإضافة بعض أنواع الصوص مثل صوص الكراميل. طريقة التحضير: الوسوم

لا يعتبر الإبداع هو تحضير الطعام بمذاق جيد فقط، بل يكمن الإبداع في تحضير الطعام والمطبخ بمزج الوجبات معاً وتشكيل وجبات مختلفة جديدة والبعض عن الاشياء التقليدية العادية هل جربت من قبل مزج نوعاً من البسكويت مع حلويات الكريم كراميل الشهي التي تعتبر من أكثر أصناف الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي المحبب لدي الجميع والذي لا يقاوم في المطاعم والكافيهات، وكذلك تحضير البسكويت الذي يتم إعداده في المنزل في الصباح يومياً فهو من الأشياء التي أدت إلي إثارة التساؤلات كيف يتناسق مذاق كلاً من حلوي الكريم كراميل مع معجنات البسكويت وعلى الرغم من عدم تخيل مذاق الحلي إلا أنها وصفة ناجحة واستحوذت على محرك البحث في الفترة الماضية على سبيل التجربة وبالفعل نجحت التجربة والدليل على ذلك زيادة البحث عن طريقة إعداد الوصفة ونقدم لكم اليوم من خلال السطور القادمة طريقة إعداد حلي البسكويت بكريم الكراميل. طريقة تحضير حلي كريم الكراميل بالبسكويت طريقة تحضير حلي كريم الكراميل بالبسكويت مكونات التحضير: عبوتان من البسكويت السادة.

كوب حليب للطبقة الأولي.

عبوة صغيرة من القشطة.

عبوتان من كريم الكراميل.

كوب بسكويت بودرة مطحون.

كوبان حليب. طريقة التحضير: وضع جميع كمية البسكويت في كوب الحليب وتحضير الصينية المراد تحضير الحلي بها ورص البسكويت في الأسفل طبقة واحده فقط. بعد ذلك يتم تحضير طبق واسع ووضع فيه كوبان الحليب ثم إضافة الكريم كراميل مع إستمرار التقليب حتى امتزاج المكونات والحرص على عدم وجود تكتلات. وضع الطبق على نار هادئة حتى الغليان والتقليب ثم إضافة القشطة والتقليب ثم سكب خليط كريم الكراميل الساخن فوق طبقة البسكويت بالصينية. في الطبقة الرابعة يتم إضافة البسكويت المتبقي من الطبقة الأولى ويمكنك تكرار الطبقات حتى الإنتهاء من كمية المكونات. يتم إضافة البسكويت المطحون في النهاية عند الانتهاء من رص الطبقات ثم إدخالها إلي البراد قبل تقديمها بثلاث ساعات على الأقل وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم والتقطيع منها في أطباق التقديم في أيّ وقت، البعض يقوم بتغيير مكون التزيين بدلاً من البسكويت المطحون لإضافة بعض أنواع الصوص مثل صوص الكراميل. طريقة التحضير:

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