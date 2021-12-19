اسرار وافضل طرق عمل تندر الدجاج المقلى المقرمش واللذيذة بوصفات خطيرة ومميزة لا تقاوم

تندر الدجاج المقلي والمقرمش من الاكلات الشهية واللذيذة .وهو من الأكلات التي عليها إقبال كبير من مختلف الفئات لما تتميز به من طعم ومذاق لايقاوم. كما أنه من الاكلات الغنية بالعديد من المعادن والبروتينات الهامة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل تندر الدجاج الشهى واللذيذ. وسوف نوضح خلال الخطوات التالية افضل طرق عمل تندر الدجاج الشهى. طريقة عمل تندر الدجاج اللذيذ بالبقسماط فى المنزل المكونات والمقادير كيلو من صدور الدجاج فيليه.

ثم كوب من كورن فليكس مفتت ناعم.

مع كوب من البقسماط.

كذلك كوب من الدقيق النقي.

ايضا خمس حبات من البيض.

ملعقتان من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الثوم البودرة.

ايضا ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من البابريكا

زيت للقلى. طريقة عمل تندر الدجاج اللذيذ بالبقسماط فى المنزل المكونات والمقادير طريقة التتبيلة والتحضير والتسوية يتم تقطيع صدور الدجاج الى أصابع متوسطة السماكة.

خلط كل من الكورن فليكس و البقسماط والبصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل والبابريكا في وعاء كبير.

ثم خلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم يتم غمس قطع الدجاج فى الدقيق ثم فى مزيج البيض .

بعد ذلك تغمس قطع الدجاج فى خليط الكورن فليكس والبقسماط.

ثم رصي قطع الدجاج فى صينية كبيرة بعد وضع ورق الزبدة فى القاع ثم وضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين.

إحضار مقلاة كبيرة ووضعها على نار متوسطة ثم وضع كمية مناسبة من الزيت للقلى.

يتم تسخين الزيت جيدا فى البداية ثم تخفض النار عند وضع قطع دجاج التندر حتى تستوى جيدا وتنضج .

اخراج قطع الدجاج من الثلاجة ثم وضع قطع الدجاج فى الزيت بعد تسخينه ثم تهدئة النار تكون متوسطة حتى لاتحترق قطع الدجاج.

يتم تقليب قطع الدجاج جيدا لمدة خمس دقائق حتى تنضج ويصبح لونها ذهبى.

تخرج قطع دجاج التندر من الزيت وتوضع فى مصفاة او على ورق المطبخ لتصفية الزيت.

ثم تقدم قطع الدجاج بجانب البطاطس المقلية وبعض الثومية والمايونيز. طريقة التتبيلة والتحضير والتسوية ملحوظة هناك بعض الوصفات التى يتم استعمال رقائق الشيبسى بدل من البقسماط حيث يتم تكسير وتنعيم رقائق الشيبسى واستعمالها بدل البقسماط.

يراعى الاتكون النار عالية عند قلى قطع الدجاج حتى لاتحترق من الخارج وتكون نية من الداخل.

فى حالة الرغبة فى تندر دجاج حار يتم اضافة ملعقة من الشطة الحارة الناعمة الى خليط التتبيلة.

كذلك يمكن تسوية تندر الدجاج فى الفرن ورصة فى صينية بعد وضع ورق زبدة بها ثم ادخالة الفرن بعد تسخية جيدا ثم وضع قطع الدجاج وتهدئة النار. الوسوم

تندر الدجاج المقلي والمقرمش من الاكلات الشهية واللذيذة .وهو من الأكلات التي عليها إقبال كبير من مختلف الفئات لما تتميز به من طعم ومذاق لايقاوم. كما أنه من الاكلات الغنية بالعديد من المعادن والبروتينات الهامة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل تندر الدجاج الشهى واللذيذ. وسوف نوضح خلال الخطوات التالية افضل طرق عمل تندر الدجاج الشهى. طريقة عمل تندر الدجاج اللذيذ بالبقسماط فى المنزل المكونات والمقادير كيلو من صدور الدجاج فيليه.

ثم كوب من كورن فليكس مفتت ناعم.

مع كوب من البقسماط.

كذلك كوب من الدقيق النقي.

ايضا خمس حبات من البيض.

ملعقتان من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الثوم البودرة.

ايضا ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من البابريكا

زيت للقلى. طريقة عمل تندر الدجاج اللذيذ بالبقسماط فى المنزل المكونات والمقادير طريقة التتبيلة والتحضير والتسوية يتم تقطيع صدور الدجاج الى أصابع متوسطة السماكة.

خلط كل من الكورن فليكس و البقسماط والبصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل والبابريكا في وعاء كبير.

ثم خلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم يتم غمس قطع الدجاج فى الدقيق ثم فى مزيج البيض .

بعد ذلك تغمس قطع الدجاج فى خليط الكورن فليكس والبقسماط.

ثم رصي قطع الدجاج فى صينية كبيرة بعد وضع ورق الزبدة فى القاع ثم وضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين.

إحضار مقلاة كبيرة ووضعها على نار متوسطة ثم وضع كمية مناسبة من الزيت للقلى.

يتم تسخين الزيت جيدا فى البداية ثم تخفض النار عند وضع قطع دجاج التندر حتى تستوى جيدا وتنضج .

اخراج قطع الدجاج من الثلاجة ثم وضع قطع الدجاج فى الزيت بعد تسخينه ثم تهدئة النار تكون متوسطة حتى لاتحترق قطع الدجاج.

يتم تقليب قطع الدجاج جيدا لمدة خمس دقائق حتى تنضج ويصبح لونها ذهبى.

تخرج قطع دجاج التندر من الزيت وتوضع فى مصفاة او على ورق المطبخ لتصفية الزيت.

ثم تقدم قطع الدجاج بجانب البطاطس المقلية وبعض الثومية والمايونيز. طريقة التتبيلة والتحضير والتسوية ملحوظة هناك بعض الوصفات التى يتم استعمال رقائق الشيبسى بدل من البقسماط حيث يتم تكسير وتنعيم رقائق الشيبسى واستعمالها بدل البقسماط.

يراعى الاتكون النار عالية عند قلى قطع الدجاج حتى لاتحترق من الخارج وتكون نية من الداخل.

فى حالة الرغبة فى تندر دجاج حار يتم اضافة ملعقة من الشطة الحارة الناعمة الى خليط التتبيلة.

كذلك يمكن تسوية تندر الدجاج فى الفرن ورصة فى صينية بعد وضع ورق زبدة بها ثم ادخالة الفرن بعد تسخية جيدا ثم وضع قطع الدجاج وتهدئة النار.

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