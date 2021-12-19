حضري المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان في البيت

‏طريقة عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان هذه الوصفة لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ‏ولا تسبب في زيادة الوزن ‏وتعتبر المكرونة البشاميل من أكثر الوصفات التي يحبها الجميع فهي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة يحتاجها جسم الإنسان ‏وسوف نقدم ‏طريقة عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان بطريقة سريعة وسهلة وصحية في البيت من خلال هذا المقال. طريقة ‏عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان طريقة ‏عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان المكونات: كيس من المكرونة بالشوفان أقلام.

بصلة واحدة كبيرة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

لتر ونصف من الحليب خالي الدسم.

خمس ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون الناعم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

أثنين ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة من جوز الطيب.

رشة من فلفل أسود.

رشة من الملح.

بيضة واحدة. طريقة التحضير: أولاً ‏نسلق المكرونة في ماء يضاف إلىه ملعقة صغيرة من الملح ثم تترك المكرونة في الماء الساخن لمدة 7 دقائق ثم ‫نصفيها مع الماء ونتركها جانباً. ثم بعد ‏قومي بإحضار مقلاة على نار عالية وضعي بها الزيت ثم نضيف لها البصل المفروم ونقلب البصل لمدة دقيقتين حتى يكتسب اللون الأصفر. ‏وبعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونقلب اللحم جيداً حتى يتغير لون اللحم ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وجوز الطيب ونقلبهم جيداً ‏ثم نترك اللحمة على النار لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نرفع اللحم من على النار ونتركه جانباً. ثم نضع الحليب في إناء كبير ونضيف له النشا والشوفان ونقلبهم جيداً على البارد لمدة دقيقتين ‏ثم نضع ‏إناء ‏على النار ونقلب المزيج ‏بإستمرار حتى يتكاثف المزيج الخليط ثم نضيف الملح والفلفل ورشة من جوز الطيب ونعيد التقليب ونرفع البشاميل من على النار ونضيف له الجبنة الموزاريلا ونقلب القوام جيداً حتى تذوب الجبنة ‏ثم نسكب كمية قليلة من البشاميل ‏في طبق آخر ونضيف المكرونة المسلوقة إلى وعاء ونخلط المكرونة مع البشاميل. ‏قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بإحضار صينية مناسبة ‏قومي بوضع كمية قليلة جداً من البشاميل في أسفل الصينية ‏ونوزع ‫نصف ‬ كمية المكرونة في الصينية ‏ثم نضع اللحم المفروم فوق المكرونة وبعد ذلك ضعي باقي المكرونة فوق اللحم المفروم ‏وبعد ذلك نخفق البيضة ورشة من الفلفل الأسود وضع كمية البشاميل المتبقية على سطح المكرونة ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة ‫ربع ساعة ‏ثم بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

‏طريقة عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان هذه الوصفة لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ‏ولا تسبب في زيادة الوزن ‏وتعتبر المكرونة البشاميل من أكثر الوصفات التي يحبها الجميع فهي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة يحتاجها جسم الإنسان ‏وسوف نقدم ‏طريقة عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان بطريقة سريعة وسهلة وصحية في البيت من خلال هذا المقال. طريقة ‏عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان طريقة ‏عمل المكرونة البشاميل الدايت بالشوفان المكونات: كيس من المكرونة بالشوفان أقلام.

بصلة واحدة كبيرة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

لتر ونصف من الحليب خالي الدسم.

خمس ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون الناعم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

أثنين ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة من جوز الطيب.

رشة من فلفل أسود.

رشة من الملح.

بيضة واحدة. طريقة التحضير: أولاً ‏نسلق المكرونة في ماء يضاف إلىه ملعقة صغيرة من الملح ثم تترك المكرونة في الماء الساخن لمدة 7 دقائق ثم ‫نصفيها مع الماء ونتركها جانباً. ثم بعد ‏قومي بإحضار مقلاة على نار عالية وضعي بها الزيت ثم نضيف لها البصل المفروم ونقلب البصل لمدة دقيقتين حتى يكتسب اللون الأصفر. ‏وبعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونقلب اللحم جيداً حتى يتغير لون اللحم ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وجوز الطيب ونقلبهم جيداً ‏ثم نترك اللحمة على النار لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نرفع اللحم من على النار ونتركه جانباً. ثم نضع الحليب في إناء كبير ونضيف له النشا والشوفان ونقلبهم جيداً على البارد لمدة دقيقتين ‏ثم نضع ‏إناء ‏على النار ونقلب المزيج ‏بإستمرار حتى يتكاثف المزيج الخليط ثم نضيف الملح والفلفل ورشة من جوز الطيب ونعيد التقليب ونرفع البشاميل من على النار ونضيف له الجبنة الموزاريلا ونقلب القوام جيداً حتى تذوب الجبنة ‏ثم نسكب كمية قليلة من البشاميل ‏في طبق آخر ونضيف المكرونة المسلوقة إلى وعاء ونخلط المكرونة مع البشاميل. ‏قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بإحضار صينية مناسبة ‏قومي بوضع كمية قليلة جداً من البشاميل في أسفل الصينية ‏ونوزع ‫نصف ‬ كمية المكرونة في الصينية ‏ثم نضع اللحم المفروم فوق المكرونة وبعد ذلك ضعي باقي المكرونة فوق اللحم المفروم ‏وبعد ذلك نخفق البيضة ورشة من الفلفل الأسود وضع كمية البشاميل المتبقية على سطح المكرونة ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة ‫ربع ساعة ‏ثم بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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