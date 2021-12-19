بدون حلة ضغط.. مكون سري خطير لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كانت كبيرة هتبقي زي الزبدة

من الممكن أن تتم التسوية الكاملة للحوم والكوارع من خلال الاستخدام لمكونات بسيطة، وتلك المقادير من دورها المساعدة على أن ينضج اللحم بأقل وقت ممكن وبأفضل طعم ومن خلال ما يلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلمات التي تخص وصفة ممتازة وسريعة تعمل على التعزيز من تسوية اللحم بمنتهى السهولة والانتهاء من إعداد الوجبة في أقل وقت ممكن وهذا ما نهتم بعرض طريقته عبر الآتي من السطور، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل طرق إعداد أي نوع من أنواع اللحم مهما بلغت من صعوبة في التسوية حيث نعرض مكون بسيط يستخدمه أشهر شيفات الطهي يساعد في تسوية سريعة لكل نوعيات اللحوم سوء اللحوم الحمراء أو البيضاء وهو ما سنقدمه من خلال ما يلي من فقرات آتية.

تسوية اللحوم والكوارع

تسوية اللحوم والكوارع من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بها وفي أقل وقت ممكن حيث أن الطريقة الآتية والتي يتم بها تسوية ونضج اللحم تعد من أنجح الطرق والتي يجب الاعتماد عليها لكونها من بين أفضل الوصفات التي تساعد في احتفاظ أي نون من أنواع اللحم بالمكونات الغذائية والفيتامينات التي تكون متوفرة باللحم، حيث أن المكون المساعد على تسوية اللحم يقلل من تعرضها للنار حيث أن التعرض بشكل كبير لها أثناء تسوية اللحم يفقده الكثير من الفوائد الأساسية وأهمها الفيتامينات التي تتوفر بنسيج اللحم.

ما هو المكون المساعد على التسوية للحم.

اللحم أو الكوارع من السهل تسويتهم بأقل وقت ممكن من خلال استعمال مكون السكر حيث أن استخدامه يعمل على الإزالة التام لأي قوة ربط ما بين أنسجة اللحم وبالتالي تسهل التسوية للحم من كل أنواعه وحتى الكوارع والتي تحتاج للكثير من الوقت على النار من السهل أن تتم تسويتها من خلال الاستعانة بالسكر.

وصفة جيدة لتسوية اللحم

المكونات:

مكعبات اللحم.

توابل وفلفل أبيض.

بوكيه جارنيه بصل وكرات وكرفس.

ورق لورا وحبهان ومستكة.

ملعقة من الزيت.

ملعقة سكر.

ماء مغلي.

طريقة التحضير للوصفة:

تشويح اللحم مع ضرورة إضافة كل المكونات والسكر وخلال وقت وجيز نجد أن للحم قد أتم نضجه.