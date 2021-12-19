بطاطس هندية و بنفس المكونات احصلي على أصابع بطاطا مقرمشة في دقيقتين والطعم رائع لا تفوتك

البطاطس أو البطاطا من ألذ الأطعمة التي يمكن أن يتذوقها الإنسان فهي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل وفي كل بلد واليوم نرى بأن البطاطس يمكن تحضيرها في الهند أيضا بطريقة لذيذة ومقرمشة جدا ويمكن أن نوضح لكم المكونات اللازمة لعملها وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.البطاطس الهندية
يمكن أن تحضر البطاطس بطريقة سريعة جدا وسهلة عندما نقوم بتجريبها لا نستطيع الاستغناء عنها ولتحضيرها يتطلب ذلك عدة مكونات وهي..مكونات البطاطس الهندية
- 3حبات من البطاطس.
- كوب ماء
- حوالي نصف كوب زيت.
- كما أنه تحتاج إلى إضافة حوالى كوب سميد.
- وحوالي كوب بقدونس.
- بالإضافة إلى كمية صغيرة ملح وفلفل اسود حسب الطلب.
- فلفل حار.
- كوب دقيق.
- زيت القلي.
لكي يتم تحضير البطاطس الهندية وفقا للمكونات السابقة يجب علينا أن نقوم بعدة خطوات لكي نقوم بتجهيزها والاستمتاع بأكلها ..تحضير البطاطس الهندية
- نقوم بغسل البطاطس جيدا بالماء والخل.
- تقشر البطاطس وتقطع قطع صغيرة.
- نقوم بسلق البطاطس جيدا
- توضع البطاطس في الخلاط ونضربها جيدا مع البقدونس والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار.
- بعد ذلك نضع عليها الدقيق ونضع الخليط في زجاجة ونثقب الغطاء .
- نضع طاسة القلي على النار ونضع بها الخليط بواسطة الزجاجة .
- ونخرجها بعد السواء.
من هذه المكونات أيضا يمكن أن نحضر أصابع البطاطا ولتحضيرها يجب إتباع الخطوات التاليةأصابع البطاطا المقرمشة
- نضع الماء والزيت يغلي على النار.
- نقوم بوضع السميد عليهم وتقبلهم.
- يرفع الخليط من على النار.
- نضع البطاطس المسلوقة عليهم.
- نضع البقدونس والملح والفلفل.
- نضع الفلفل الحار نعمل على تقليب المكونات جيدا .
- نقوم بتصبيع البطاطا أصابع رفيعة ونضعها في الثلاجة.
- نقوم بعد ذلك بتحميرها وبالهناء والشفاء.
في هذا المقال تناولنا طريقة عمل البطاطس الهندية او البطاطا الهندية اللذيذة و مكوناتها المطلوبة و أيضا تعلمنا الحصول علي أصابع البطاطا المقرمشة أو البطاطس المقرمشة بنفس المكونات المستخدمة بدون أي تعب و فى دقائق معدودة
سنعرض لكم أيضا طرق أخري لوجبات شهية و سريعة الإعداد فى المنزل لا تفوتكم
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البطاطس أو البطاطا من ألذ الأطعمة التي يمكن أن يتذوقها الإنسان فهي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل وفي كل بلد واليوم نرى بأن البطاطس يمكن تحضيرها في الهند أيضا بطريقة لذيذة ومقرمشة جدا ويمكن أن نوضح لكم المكونات اللازمة لعملها وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.البطاطس الهندية
يمكن أن تحضر البطاطس بطريقة سريعة جدا وسهلة عندما نقوم بتجريبها لا نستطيع الاستغناء عنها ولتحضيرها يتطلب ذلك عدة مكونات وهي..مكونات البطاطس الهندية
- 3حبات من البطاطس.
- كوب ماء
- حوالي نصف كوب زيت.
- كما أنه تحتاج إلى إضافة حوالى كوب سميد.
- وحوالي كوب بقدونس.
- بالإضافة إلى كمية صغيرة ملح وفلفل اسود حسب الطلب.
- فلفل حار.
- كوب دقيق.
- زيت القلي.
لكي يتم تحضير البطاطس الهندية وفقا للمكونات السابقة يجب علينا أن نقوم بعدة خطوات لكي نقوم بتجهيزها والاستمتاع بأكلها ..تحضير البطاطس الهندية
- نقوم بغسل البطاطس جيدا بالماء والخل.
- تقشر البطاطس وتقطع قطع صغيرة.
- نقوم بسلق البطاطس جيدا
- توضع البطاطس في الخلاط ونضربها جيدا مع البقدونس والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار.
- بعد ذلك نضع عليها الدقيق ونضع الخليط في زجاجة ونثقب الغطاء .
- نضع طاسة القلي على النار ونضع بها الخليط بواسطة الزجاجة .
- ونخرجها بعد السواء.
من هذه المكونات أيضا يمكن أن نحضر أصابع البطاطا ولتحضيرها يجب إتباع الخطوات التاليةأصابع البطاطا المقرمشة
- نضع الماء والزيت يغلي على النار.
- نقوم بوضع السميد عليهم وتقبلهم.
- يرفع الخليط من على النار.
- نضع البطاطس المسلوقة عليهم.
- نضع البقدونس والملح والفلفل.
- نضع الفلفل الحار نعمل على تقليب المكونات جيدا .
- نقوم بتصبيع البطاطا أصابع رفيعة ونضعها في الثلاجة.
- نقوم بعد ذلك بتحميرها وبالهناء والشفاء.
في هذا المقال تناولنا طريقة عمل البطاطس الهندية او البطاطا الهندية اللذيذة و مكوناتها المطلوبة و أيضا تعلمنا الحصول علي أصابع البطاطا المقرمشة أو البطاطس المقرمشة بنفس المكونات المستخدمة بدون أي تعب و فى دقائق معدودة
سنعرض لكم أيضا طرق أخري لوجبات شهية و سريعة الإعداد فى المنزل لا تفوتكم
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