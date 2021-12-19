كيكة العشر دقائق بدون فرن وبدون بيض وبدون كريمة وبدون زبدة وبمذاق روعة

كيكة العشر دقائق بدون فرن ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، كما أنها خفيفة علي المعدة، وتقدم علو وجبة الفطور أو كما ترغبون، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث غنية بالحليب، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الرواني الهشة وسوف تنال إعجابكم، فيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة العشر دقائق بدون فرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات كيكة العشر دقائق بدون فرن

تتكون كيكة العشر دقائق من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

20 جم بسكويت سادة.

نصف كوب من الحليب.

للتزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة العشر دقائق بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها كوب الحليب والسكر والنشا والفانيليا، ثم نقلب جيدا على البارد باستمرار حتى تذوب المكونات. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نرفع الحلة من على النار، ونترك الكريمة تبرد. بعد ذلك نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها البسكويت، ثم نطحنه ناعم. ثم نسكب البسكويت المطحون في وعاء، ثم نضيف إليه نصف كوب من الحليب ونخلطهم جيدا حتى تصبح الخليط مثل العجينة. ثم نلم الخليط ونضعه على ورقة زبدة، ثم نضع فوقه كيس بلاستيك، ثم نفرده بالشوبك على شكل مستطيل. بعد ذلك نوزع فوقه الكريمة ونساويها جيدا (ومن الممكن ندهنه بالنوتيلا بدل الكريمة). ثم نلفه رول بورقة الزبدة، ثم نضع الرول في المجمد لمدة ساعة. بعد ذلك نخرج الرول من المجمد ونزينه بالشكولاتة البيضاء المذابة على شكل خطوط. ثم نقطع رول الكيكة ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل النوتيلا

المكونات

كوب من السكر البودرة.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب ونصف حليب بودرة.

ثلثان كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من نكهة بندق أو الفانيليا.

نحضر خلاط، ثم نضيف إليه السكر البودرة والحليب السائل والحليب البودرة والكاكاو الخام ونكهة البندق أو الفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم. ثم نحفظه في برطمان زجاجي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام. بعد ذلك تصبح النوتيلا جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير