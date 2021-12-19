طريقة يابانية قديمة هتعالج جسمك بتدليك الايدين بس

في الفن الياباني القديم فسروا ان كل مشكلة في الجسم جذورها او اساسها هو التوتر ، وافضل طريقة للتخلص من التوتر ده هي تنضيف مسارات الطاقة المسدودة من خلال تدليك الايدين ، وحسب التكنيك ده ، ان كل صوباع بيرتبط باعضاء وعواطف معينة ، عشان كده كل اللي عليكي تعمليه هو الضغط وتدليك صوابع ايديكي لحد ما تحسي بالراحة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة تدليك الايد لعلاج مشاكل الجسم.

طريقة تدليك الايد لعلاج مشاكل الجسم:

1- ال 5 صوابع والاعضاء المرتبطة بيها:

– الابهام: متصل بالمعدة والطحال وممكن انه يساعد في علاج مشاكل الهضم والصداع ، وممكن انه يساعد كمان في علاج الاكتئاب.

– السبابة: متصل بالمثانة والكلى ، وممكن انه يساعد في علاج آلام الضهر والاسنان ، وكمان التخلص من الاحباط والخوف, ومن الم الكوع واعلى الذراع.

– الوسطى: مرتبط بالمرارة والكبد وممكن انه يساعد في علاج التعب, اجهاد العين, الكحة الجافة ، ممكن انه يساعد كمان في التقليل من الغضب, التهيج, التردد, عدم الاستقرار.

– البنصر: مرتبط بالكبد والامعاء الغليظة ، وممكن انه يساعد في مشاكل التنفس ، ممكن كمان يساعد على التخلص من الشعور بالحزن, والسلبية, ونقص الفطرة السليمة.

– الخنصر: متصل بالقلب والامعاء الدقيقة ، ممكن انه يساعد في علاج التهاب الحلق, تهدئة الاعصاب ، وعقليا ممكن انه يساعد في التخلص من الشعور بعدم الامان والارتباك.

2- طرف كل صوباع:

الضغط على اطراف الصوابع الخمسة ممكن انه يساعد في علاج الانفلونزا واعراضها زي الحمى والتهاب الحلق ، طرف الابهام مرتبط بالحجاب الحاجز, والسبابة والوسطى مرتبطين بالراس, والبنصر مرتبط بالاذنين, والخنصر بالضفيرة الشمسية (وهي مركز الديناميكية والارادة والطاقة والانجاز) ، كل اللي هتعمليه اضغطي على طرف كل صوباع لمدة 20 ثانية في المرة الواحدة ، وبعض الخبراء كمان بيعتقدوا ان الطريقة دي ممكن انها تساعد في علاج الصرع وحتى كمان الغيبوبة.

3- مفاصل ال 4 صوابع:

نقاط الضغط ال 4 دي موجودة بين المفصل التاني والتالت وهي متصلة بالعيون والاذنين ، بتساعد على التخفيف من اجهاد العين, الم العين, رنين الاذنين, الم الاذنين ، عن طريق تدليك المناطق دي في الصوابع ، خبراء العلاج بالضغط بيقولوا كمان ان النقط دي بتساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي ، خصوصا عند الاطفال.

4- النقط على طول الصوباع الابهام:

المنطقة من طرف الصوباع الابهام الى ما بعد تنية المعصم ، كلها نقط ضغط بتساعد على علاج مشاكل كتير ، والحاجات اللي ممكن تعالجيها بالضغط على النقط دي هي اعراض نزلات البرد زي التهاب الحلق, العطس, القشعريرة ، والمنطقة دي كمان مرتبطة بالحبل الشوكي ، وده معناه انها ممكن تساعد في علاج الم العمود الفقري.

5- نقطة القلب 7:

النقطة دي مثالية جدا لتخفيف القلق ، والدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي عملوا تدليك الايد قبل الخضوع لعملية القلب كانوا اقل قلق من الجراحة ، نقطة القلب 7 موجودة بالتحديد تحت تجعيد الرسغ على الجانب الخارجي ، ممكن تدلكي النقطة دي في ايديكي الاتنين لمدة دقيقة واحدة هتحسي بالراحة بعدها.

6- نقطة البوابة الداخلية والخارجية:

عشان تلاقي النقطة دي ، هتحتاجي استخدام صوابعك التلاتة عشان تقيسي بوصة واحدة تحت المعصم ، في وسط الرسغ ، تدليك البوابة الداخلية بقوة ممكن انها تساعد على علاج الغثيان, آلام المعدة, مشاكل الجهاز الهضمي, ممكن كمان انها تساعد في علاج الصداع نهائيا.

7- نقطة وادي اليد:

النقطة دي موجودة بين الصوباع السبابة والابهام وهي مهمة لتخفيف الالم ، والضغط على النقطة دي ممكن انه يعالج في علاج الصداع النصفي, آلام الكتف, آلام الاسنان, آلام الرقبة ، وفي بعض الدراسات كشفت ان الضغط على النقطة دي ممكن انه يساعد على علاج الامساك بشكل كبير في خلال 6 اسابيع.

8- نقطة قاعدة الابهام:

دي النقطة اللي موجودة اسفل الابهام على طول لما توصلي لتنية المعصم ، من خلال الضغط على النقطة دي ممكن انها تساعد جسمك في علاج مشاكل التنفس, مشاكل الجهاز التنفسي المحتملة ، وكمان الضغط على النقطة دي بيساعدك تحسي انك سعيدة اكتر من خلال تنظيم مشاعرك.

9- نقطة الامعاء الدقيقة 3:

النقطة دي تقدري تلاقيها في نهاية الصوباع الخنصر مباشرة وفوق اكبر تجعد في كف ايدك ، لو ضغطتي على النقطة دي بقوة ممكن انها تساعد في علاج انواع مختلفة من الالم ، زي وجع الاذن, الصداع, آلام الرقبة ، والنقطة دي كمان بتوازن الطاقة بين المثانة والكبد ، كمان هتساعدك انك تكوني اكتر حزم, استقلالية, قوة, وصبر.

هل سبق جربتي نقط الضغط دي ، ولو جربتيها ، يا ترى حسيتي براحة بعدها؟ ولو مجربتيهاش هل ممكن تجربيها قريب.

افضل 5 اماكن في الكف للعلاج بالضغط ممكن نتحكم بيهم في جسمنا !