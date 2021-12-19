السر في ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية هيكون مقرمش بدون ما يشرب زيت نهائي

ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية هيكون مقرمش بدون ما يشرب زيت، تعتبر البطاطس الشيبسى المقرمشة من أفضل الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، حيث تتميز بطعمها ومذاقها الشهي واللذيذ الذي ينال إعجاب كل من يتذوقه ويريد تناوله مرة أخرى، ولكن المشكلة في البطاطس احتوائها على المواد الحافظة التي تضر بالصحة مع كثرة استخدامها، ولذلك نقدم إليكم اليوم طريقة صنع البطاطس الشيبسي المقرمشة في البيت بدون مواد حافظة ونكهات مختلفة. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية يمكن صنع البطاطس الشيبسى المقرمشة بدون زيت في المنزل بطريقة بسيطة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: مكونات البطاطس الشيبسى المقرمشة ثلاث حبات من البطاطس.

ملح.

بصل بودرة.

بهارات فراخ.

ثوم بودرة.

يمكن أن تقومين بإضافة أي نكهة أخرى تفضلينها. مكونات البطاطس الشيبسى المقرمشة طريقة تحضير بطاطس الشيبسى المقرمشة في المنزل بدون زيت نقوم بغسل حبات البطاطس وتقشيرها وتقطيعها إلى شرائح سمكها رقيق، ثم يتم غسلها مرة أخرى حتى يكون الماء صافياً.

وتقشيرها وتقطيعها إلى شرائح سمكها رقيق، ثم يتم غسلها مرة أخرى حتى يكون الماء صافياً. ونقوم بوضع شرائح البطاطس في كمية مناسبة من الماء البارد المثلج ونضيف للماء الملح والبصل البودر والثوم البودر طريقة تحضير بطاطس الشيبسى المقرمشة في المنزل بدون زيت وأي نكهة أخرى تريدينها. نقوم بوضع البطاطس داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو ساعتين على الأقل تكون مناسبة تماماً.

داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو ساعتين على الأقل تكون مناسبة تماماً. بعد ذلك نقوم بإخراج البطاطس من الماء وتصفيتها جيداً وتنشيفها من الماء جيداً عن طريق وضعها على منشفة قطنية لامتصاص الماء بالكامل. في إناء يمكن أن يدخل الميكرويف نقوم برص شرائح البطاطس وإدخالها الميكروويف لمدة 3 دقائق ثم يتم إخراجها سوف تلاحظين أن البطاطس أصبحت مثل المسلوقة.

إذا كانت البطاطس لا زالت لا تشبه البطاطس المسلوقة نقوم بإدخالها مرة أخرى إلى الميكرويف حتى تكون مسلوقة.

لا زالت لا تشبه البطاطس المسلوقة نقوم بإدخالها مرة أخرى إلى الميكرويف حتى تكون مسلوقة. نستمر في تكرار هذه الخطوة حتى تختفي كل السوائل الموجودة في البطاطس نهائياً وتصبح البطاطس مقرمشة مثل البطاطس المقلية في الزيت.

يمكن تحضير البطاطس في الفرن أيضاً بدون زيت وذلك من خلال وضع ورقة زبدة داخل صينية الفرن و نرص البطاطس عليها في كافة الصينية.

في الفرن أيضاً بدون زيت وذلك من خلال وضع ورقة زبدة داخل صينية الفرن و نرص البطاطس عليها في كافة الصينية. نقوم بإدخال الصينية على فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يمكن أثناء كون البطاطس في الفرن رش التوابل المفضلة إليكِ ولعائلتك على البطاطس.

وبذلك تكون البطاطس جاهزة للتقديم. الوسوم

ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية هيكون مقرمش بدون ما يشرب زيت، تعتبر البطاطس الشيبسى المقرمشة من أفضل الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، حيث تتميز بطعمها ومذاقها الشهي واللذيذ الذي ينال إعجاب كل من يتذوقه ويريد تناوله مرة أخرى، ولكن المشكلة في البطاطس احتوائها على المواد الحافظة التي تضر بالصحة مع كثرة استخدامها، ولذلك نقدم إليكم اليوم طريقة صنع البطاطس الشيبسي المقرمشة في البيت بدون مواد حافظة ونكهات مختلفة. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية يمكن صنع البطاطس الشيبسى المقرمشة بدون زيت في المنزل بطريقة بسيطة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: مكونات البطاطس الشيبسى المقرمشة ثلاث حبات من البطاطس.

ملح.

بصل بودرة.

بهارات فراخ.

ثوم بودرة.

يمكن أن تقومين بإضافة أي نكهة أخرى تفضلينها. مكونات البطاطس الشيبسى المقرمشة طريقة تحضير بطاطس الشيبسى المقرمشة في المنزل بدون زيت نقوم بغسل حبات البطاطس وتقشيرها وتقطيعها إلى شرائح سمكها رقيق، ثم يتم غسلها مرة أخرى حتى يكون الماء صافياً.

وتقشيرها وتقطيعها إلى شرائح سمكها رقيق، ثم يتم غسلها مرة أخرى حتى يكون الماء صافياً. ونقوم بوضع شرائح البطاطس في كمية مناسبة من الماء البارد المثلج ونضيف للماء الملح والبصل البودر والثوم البودر طريقة تحضير بطاطس الشيبسى المقرمشة في المنزل بدون زيت وأي نكهة أخرى تريدينها. نقوم بوضع البطاطس داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو ساعتين على الأقل تكون مناسبة تماماً.

داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو ساعتين على الأقل تكون مناسبة تماماً. بعد ذلك نقوم بإخراج البطاطس من الماء وتصفيتها جيداً وتنشيفها من الماء جيداً عن طريق وضعها على منشفة قطنية لامتصاص الماء بالكامل. في إناء يمكن أن يدخل الميكرويف نقوم برص شرائح البطاطس وإدخالها الميكروويف لمدة 3 دقائق ثم يتم إخراجها سوف تلاحظين أن البطاطس أصبحت مثل المسلوقة.

إذا كانت البطاطس لا زالت لا تشبه البطاطس المسلوقة نقوم بإدخالها مرة أخرى إلى الميكرويف حتى تكون مسلوقة.

لا زالت لا تشبه البطاطس المسلوقة نقوم بإدخالها مرة أخرى إلى الميكرويف حتى تكون مسلوقة. نستمر في تكرار هذه الخطوة حتى تختفي كل السوائل الموجودة في البطاطس نهائياً وتصبح البطاطس مقرمشة مثل البطاطس المقلية في الزيت.

يمكن تحضير البطاطس في الفرن أيضاً بدون زيت وذلك من خلال وضع ورقة زبدة داخل صينية الفرن و نرص البطاطس عليها في كافة الصينية.

في الفرن أيضاً بدون زيت وذلك من خلال وضع ورقة زبدة داخل صينية الفرن و نرص البطاطس عليها في كافة الصينية. نقوم بإدخال الصينية على فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يمكن أثناء كون البطاطس في الفرن رش التوابل المفضلة إليكِ ولعائلتك على البطاطس.

وبذلك تكون البطاطس جاهزة للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السر في ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس الشيبسي المقلية هيكون مقرمش بدون ما يشرب زيت نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.