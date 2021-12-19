تطويل الشعر مثل ذيل الحصان بدون أدوية في البيت بمكونات طبيعية

تطويل الشعر مثل ذيل الحصان وكيفية الحصول على شعر طويل وصحي هو هدف كل فتاة في الوقت الحالي، حيث يعتبر الشعر الطويل من علامات الجمال، وهذه الانطباع موجود منذ قديم الزمان حيث تم تشبيه الشعر الطويل بأنه يشبهه ذيل الحصان في شكله، ومن الممكن أن يتم تطويل الشعر في البيت خاصةً بعد انتشار الخلطات الطبيعية التي تعمل على علاج مشاكل الشعر المختلفة وتساهم بشكل كبير في تطويل الشعر وتكثيفه، ولكن المعروف عن الوصفات الطبيعية أنها تحتاج إلى وقت لكي يتم الحصول على النتيجة المطلوبة ولكنها الوسيلة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وذلك لأنها لا تؤثر على الشعر بشكل سلبي وليس لها أي آثار جانبية.

يوجد الكثير من الأمور التي يجب أن يتم معرفتها والالتزام بها لكي يتم تطويل الشعر بسرعة خرافية من خلال الطريقة المستخدمة، حيث يوجد مجموعة من العادات اليومية الغير صحيحة التي يجب أن يتم تغييرها، ومن هذه العادات ما يلي:

أثناء غسيل الشعر يجب أن يتم ذلك باستخدام ماء فاتر، فلا يصح أن يتم استخدام ماء من الصنبور وذلك لأنه يحتوي على كمية من الكلور التي قد تضر بالشعر.

تجنب استخدام أي دواء يحتوي على مادة المندوكسيل، حيث تعتبر هذه المادة من أكثر المواد التي تضر بالشعر والتي قد تؤدي على تساقطه بعد فترة.

استخدام مشط مناسب لفك تشابك الشعر وينصح المختصين بان يتم استخدام مشط خشب وعدم استخدام المشط البلاستيك.

استعمال شامبو طبي مناسب لحالة الشعر، وتجنب استخدام أي نوع من الشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية.

يجب أن يتم استخدام زيوت طبيعية مناسبة للشعر ويفضل أن يتم استخدامها مرتين في الأسبوع على الأقل.

تناول الأطعمة الغذائية الصحية التي تفيد الجسم وتمنحه المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر

الوصفات الطبيعة هب أفضل حل في تطويل الشعر بدون أدوية حيث تعتبر الحل الأفضل لعلاج كل مشاكل الشعر المختلفة، ومن أمثلة هذه الوصفات ما يلي:

خل التفاح

من أقوى المواد الطبيعية التي تستخدم لعلاج مشاكل فروة الرأس وبالتالي تساهم في تطويل الشعر هو خل التفاح، ولكن يجب أن يتم تخفيفه بالماء قبل الاستخدام المباشر على الشعر.

زيت جوز الهند

من أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم للشعر والتي تعمل على علاج كل مشاكل الشعر خاصةً مشكلة التقصف والهيشان هو زيت جوز الهند، كما أنه يستخدم لتطويل الشعر أيضاً.