طرق سهلة لإعداد بطاطس الودجز بمكونات بسيطة متوفرة بالمنزل زي المحلات

طرق سهلة لإعداد بطاطس الودجز، تواجه الأم يوميا صعوبة في إيجاد طريقة لعمل وجبة لذيذة وسهلة، خاصة عندما تسأل الأم أسرتها سؤلها المعتاد عن الوجبة التي يفضلون تناولها وتجد الإجابة المحبطة أي حاجة، وتبقي الأم في حيرة من أمرها، لذلك نقدم لكم ليوم وصفة سهلة وسريعة وهي طريقة إعداد بطاطس الودجز.

طرق سهلة لإعداد بطاطس الودجز بالمنزل

بطاطس الودجز من الوجبات المحببة لدي الكبير قبل الصغير ويفضلون شرائها من المطاعم، لذا تبحث كل أم عن طريقة لإعداد تلك الوصفة بالمنزل لتعدها وتقدمها لأسرتها لتضمن نظافة الأكل المقدم لهم، وسنعرض اليوم في مقالنا طريقة إعداد بطاطس الودجز مقدمة من الشيف مريم كشك.

مكونات بطاطس الودجز

نصف كيلو بطاطس. معلقة صغيرة ثوم مفروم. نصف كوب زيت نباتي. معلقة صغيرة ملح أبيض. رشه نعناع ناشف. معلقة كبيرة بابريكا. معلقة صغيرة فلفل أسود. حزمة صغيرة بقدونس مفروم للتزيين. معلقة صغيرة زعتر. سبع بهارات. معلقة صغيرة كركم.

طريقة التحضير بطاطس الودجز

نقوم بغسلها بالماء الجاري جيدا.

تقطع البطاطس على شكل أجنحة ولا تقشر.

في وعاء عميق نضع الثوم المفروم والزعتر والسبع بهارات والكركم والفلفل الأسود والبابريكا، والملح، والنعناع، والزيت.

نقوم بخلط التتبيلة ونضيف لها البطاطس وتترك حوالي من عشر دقائق لربع ساعة حتي تتشرب البطاطس الخليط.

نحضر قالب بايركس أو صينية تيفال على حسب المتاح ونضع ورقة زبدة ويرص عليه البطاطس.

صينية البطاطس في فرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

بعد تمام النضج ترص البطاطس في صينية التقديم وتزين بالبقدونس.

الوصفة الأولى لإعداد بطاطس الودجزطريقة أخري لإعداد بطاطس الودجز

هناك طريقة أخري لإعداد بطاطس الودجز وهي أن تقومي بغسل البطاطس جيدا، ثم نقوم بسلقها وتصفي جيدا، وتوضع في نفس الخليط السابق ذكره بالطريقة الأولى، وتشوح البطاطس بمقلاة تيفال على النار من كل الجوانب حتى تمام النضج.

ملحوظة: البطاطس تعتبر من أنواع الخضروات الشهية واللذيذة، وهي تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الإنسان خاصة إذا تناولها وهي مسلوقة للاستفادة بكافة المعادن.