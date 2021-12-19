طريقة عمل الفطائر الروسية بالمقلاة بطريقة سهلة وبمذاق روعة ومميز

طريقة عمل الفطائر الروسية ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الخبز المقلي بالبطاطس والجبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطائر الروسية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الفطائر الروسية

تتكون طريقة عمل الفطائر الروسية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب من الحليب الدافئ.

بيضة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقادير الحشو

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الفطائر الروسية بالمقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والبيضة والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية. ثم نلم العجينة ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها حتى تختمر. بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة والملح والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا. ثم نرش على العجينة بعد اختمارها القليل من الدقيق، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونلمها. ثم نقسم العجينة إلى 5 كرات متساوية في الحجم. بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق، على شكل فطيرة متوسطة، ثم نوزع عليها مقدار من الحشو، ثم نغلقها على شكل نصف دائرة، ثم نضغط على الأطراف بالأصابع لكي نغلقها، ثم نقطع الأطراف الزائدة بالقطاعة. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم ندهنها بالزيت، ثم نطهي فيها الفطائر وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية، ونتركها حتى تحمر. ثم نرفع الفطائر من المقلاة وندهنها بالسمن أو الزيت. بعد ذلك نقدم الفطائر الروسية في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح طريقة عمل الفطائر الروسية

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح الفطائر الروسية، وهي كالآتي:

أن يكون الحليب دافئ. كما أن تكون العجينة طرية. ترك العجينة تختمر جيدا في مكان دافئ. غلق الفطائر جيدا بعد حشوها. طهي الفطائر على نار متوسطة. دهن المقلاة بالزيت. دهن الفطائر بالسمن أو الزيت بعد تسويتها.

طريقة عمل صلصة الجبن

المكونات

20 جم زبدة غير مملحة.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من صوص السريراتشا أو صلصة حارة.

120 مل من الحليب.

108 جم شرائح جبن شيدر.

طريقة التحضير

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزبدة ونقلبها حتى تذوب. ثم نضيف الدقيق وصلصة السريراتشا ونقلب جيدا. ثم نضيف الحليب ونقلب جيدا باستمرار، وعندما يغلي نضيف شرائح الجبن الشيدر بالتدريج ونقلب جيدا باستمرار حتى يثقل القوام. بعد ذلك نرفع صلصة الجبن من على النار ونقدمها في طبق التقديم مع الفطائر الروسية.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

كوب إلا ثلث كاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

شطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والملح والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيداً. وبعد ذلك تكون صلصة الباربكيو جاهزة للاستخدام. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع الفطائر الروسية. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرطريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات أرباع.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب خل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب سكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الهني مسترد

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

٢ ملعقة كبيرة من الخردل.

٢ ملعقة كبيرة من العسل النحل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طريقة التحضير