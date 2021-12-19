السمبوسك المتماسكة الهشة وكيفية تحضيرها بدون ما تشرب الزيت

تبحث الكثير من السيدات على طريقة تحضير السمبوسك وذلك لأنها من ألذ المأكولات التي تتسم بالمذاق الجيد والشهي فيفضلها الجميع كما أنه يتم تحضير بأكثر من مذاق حسب أذواق الأشخاص وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير السمبوسك في المنزل.

السمبوسك في المنزل

يتم تحضير السمبوسك بطريقة سهلة وسريعة مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وتتبعوا معنا في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير السمبوسك في المنزل.

كأسان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات. بيضة دجاج كبيرة. ملعقة من الزبدة الطرية. ملعقة صغيرة من الملح. كأس من الزبادي أو اللبن الرائب. القليل من المياه. القليل من زيت زيتون. زيت غزير لقلي وتحمير السمبوسك.

مكونات عجينة السمبوسك الناجحة في البيتخطوات تحضير السمبوسك في المنزل

يتم تحضير السمبوسك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، فلديها مذاق شهي وممتع، فكل أم ترغب في تحضير مأكولاتها في المنزل بنفسها وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير السمبوسك في المنزل

القيام بغسل اليدين جيدًا وبعد ذلك يتم خلط كلًا من الزبد والبيض والدقيق بعد نخله لحين أن يتشكل لديك عجينة. يتم إضافة اللبن أو الزبادي بصورة تدريجية لحين أن تحصلون على عجينة شبه متماسكة. يتم وضع الماء تدريجياً حتى الحصول على عجينة طرية. بعد ذلك يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون من أجل أن تصبح العجينة لينة ومتماسكة في الوقت نفسه. بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة تصل إلى نصف ساعة لترتاج تماماً قبل التشكيل والحشو. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة اللينة على شكل كرات ولكن بحجم متوسط وترص جانباً على القليل من الدقيق. يتم الحصول على كل قطعة ثم يتم فردها على هيئة دائرة أو مربع صغير ثم يتم وضع الحشو الذين تفضلونه سواء لحوم أو دجاج أو جبن وبعد لك يتم غلقها لتكون على شكل نصف دائرة أو مثلث ثم يتم تضفير أطرافها باستخدام أصابعك. بعد ذلك يتم قليها في زيت أو يتم الحصول على صينية فرن ويتم وضع فيها ورق الزبدة ثم يتم دهن وجهها بالاعتماد على البيضة المخفوقة ثم يتم إدخالها إلى الفرن. يتم ترك السمبوسك في الفرن أو في الزيت لحين أن تتحمر ويتغير لونها إلى الذهبي ثم يتم إخراجها وبالهناء عليكم. من الممكن أن يتم حشو السمبوسك بأكثر من حشوة حيث يمكن حشوها باللحم المفروم أو الدجاج أو السوسيس أو الدجاج أو الخضروات. ترص السمبوسك في طبق التقديم وتقدم بجوار المخللات والصلصة المفضلة وبالهناء عليكم.

عجينة السمبوسك المعدة مسبقاً والطريقة أعلى المقال. نصف كيلو جرام لحم مفروم. ثمرتان من البصل متوسط الحجم. زيت طعام أي نوع. ملعقتان معجون صلصة الطماطم. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسمر. ملعقة صغيرة ملح ناعم. ملعقة صغيرة بهارات لحم. ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة. نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

طريقة تحضير السمبوسك في المنزلمكونات السمبوسك باللحمة