بشوكة الأكل لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو بدون مجهود

لف ورق العنب والكرنب بالشوكه من الطرق التي تود ربات المنزل التعرف عليها حيث تعد من أهم الطرق التي تساعد في اللف وبسرعة مذهلة لأكبر كمية من الورق وخلال وقت وجيز يصبح لدى ربة المنزل الملفوف جاهز ومن خلال الآتي من الفقرات والسطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة للف المحشي بوسطة الشوكة والتي تعد من الطرق لجديدة والسريعة والتي لجأت لها الكثير من ربات البيوت، وبالنسبة لأهم الخطوات والتي تساعد كل ربة منزل في الإنجاز واللف لكل الورق المتاح فهذا ما سنقوم بالعرض له فيما يأتي من الفقرات بالمقال فتابعونا.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكه

لف لورق العنب وأوراق الكرنب بالشوكة فالطريقة تعد يسيرة وعلى كل سيدة أن تتعرف على تلك الخطوات والتي ستساعدها في التجهز لتلك الوجبة من المحشي المشكل من أفضل نوع من أنواع الخضراوات الورقية، ومن خلل بعض الخطوات البسيطة يتم التحضير لخليط الأرز بالطريقة التي تعتاد عليها ربة المنزل مع الإضافة لمختلف المنكهات التي تفضلها وبالاستخدام لمعجون الصلصة تزداد لذة وطعم الخلطة المميزة مع الإضافة للملح بالكمية المرغوبة ولا ننسى الإضافة للقليل من الزنجبيل وبودرة القرفة مع القليل من الفلفل الأسود وهذا ما يضفي لطعم المميز على الخليط.

تحضير ورق العنب والكرنب للحشو بالشوكة

من الممكن أن يتم الحشو لتلك النوعية من الورق ولكن ليس قبل أن يتم سلقها مع كمية الماء المغلي المناسبة مع القليل من الكمون، وبعج تصفية كل الورق يصبح بعد ذلك جاهز لأن يتم حشوه بكل سهولة ومع إضافة الخليط للورق المقسم بواسطة السكينة وبدء الاستعمال للشوكة وبكل سهولة يسهل برم الورق بطرف الشوكة، وتعتبر الطريقة ممتازة لإنجاز أكبر كميات من أصابع ورق العنب وورق الكرنب، وبالنسبة للتسوية فتكون على نار متوسطة مع استعمال الوعاء بالحجم المناسب ولا بد من وضع كمية الخضار المقطع من بصل وطماطم بقاع الوعاء ورص أصابع المحشي فوقها وذلك حتى لا تلتصق أصابع ورق العنب أو الكرنب والتسوية باستعمال المرقة.