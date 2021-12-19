عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق ومنفوخ زي بتاع ستي خطوة بخطوة فلاحي فلاحي مش هتبطلي تعمليه

يعد الفطير المشلتت من أنواع الفطير القديمة عند المصريين منذ أقدم العصور، ويعتبر الفطير المشلتت من أنواع الفطير الذي يتم تقديمه في المناسبات والأعياد، فهو من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويعتبر شراءه من الخارج شيء مكلف للكثيرين لأنه غالي الثمن عند شرائه من المحلات والمطاعم، واليوم سوف نوضح عن طريق هذا المقال كيف يمكن عمل الفطير المشلتت في المنزل. عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق يمكن من خلال تنفيذ الخطوات التالية تجهيز الفطير المشلتت بكل سهولة في المنزل: مكونات الفطير المشلتت كأس من الماء.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

3 أكواب من الدقيق.

سمنة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت ذرة. مكونات الفطير المشلتت طريقة تحضير الفطير المشلتت في إناء أو في العجانة الكهربائية يتم إضافة كلاً من الدقيق والملح والسكر وتقليبهم جيداً.

يتم بعد ذلك وضع الماء وعصير الليمون بالتدريج على خليط الدقيق والعجن باستخدام اليد أو العجان الكهربائي.

نستمر في العجن حتى يتكون لدينا عجينة طرية وناعمة.

نقوم بتقطيع العجين إلى عشر كرات متساوية في الحجم.

يتم بعد ذلك تغطية كرات العجين وتركها جانباً لكي ترتاح لمدة 30 دقيقة.

ويتم خلط السمن المذاب مع الزيت ووضع كمية منها على كرات العجين وفرد العجينة حتى تصبح رقيقة جداً وشفافة.

يتم بعد ذلك طي أطراف العجين على بعضها البعض وتركها على جنب.

نقوم بتكرار نفس الخطوة السابقة ووضع قطعة العجين في منتصف قطعة العجين الجديدة وطي أطراف العجين على القطعة الموجودة في المنتصف.

تكرر نفس الخطوات حتى الانتهاء من جميع قطع العجين وبعدها يتم فرد الفطيرة في صينية للفرن، ويجب إضافة السمن كلما احتاج العجين لذلك لسهولة فرد الفطير.

نترك الفطيرة المشلتت على جنب حتى ترتاح تماماً ويتم فردها في قاع الصينية بالكامل ودهن سطح العجين بالسمن.

على جنب حتى ترتاح تماماً ويتم فردها في قاع الصينية بالكامل ودهن سطح العجين بالسمن. يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تلت ساعة حتى تمام النضج وتصبح ذهبية اللون. طريقة تحضير الفطير المشلتت وفي الختام نكون قد تناولنا معكم طريقة صنع الفطير المشلتت في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة من دون الحاجة إلى شرائه في مصر. الوسوم

يعد الفطير المشلتت من أنواع الفطير القديمة عند المصريين منذ أقدم العصور، ويعتبر الفطير المشلتت من أنواع الفطير الذي يتم تقديمه في المناسبات والأعياد، فهو من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويعتبر شراءه من الخارج شيء مكلف للكثيرين لأنه غالي الثمن عند شرائه من المحلات والمطاعم، واليوم سوف نوضح عن طريق هذا المقال كيف يمكن عمل الفطير المشلتت في المنزل. عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق يمكن من خلال تنفيذ الخطوات التالية تجهيز الفطير المشلتت بكل سهولة في المنزل: مكونات الفطير المشلتت كأس من الماء.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

3 أكواب من الدقيق.

سمنة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت ذرة. مكونات الفطير المشلتت طريقة تحضير الفطير المشلتت في إناء أو في العجانة الكهربائية يتم إضافة كلاً من الدقيق والملح والسكر وتقليبهم جيداً.

يتم بعد ذلك وضع الماء وعصير الليمون بالتدريج على خليط الدقيق والعجن باستخدام اليد أو العجان الكهربائي.

نستمر في العجن حتى يتكون لدينا عجينة طرية وناعمة.

نقوم بتقطيع العجين إلى عشر كرات متساوية في الحجم.

يتم بعد ذلك تغطية كرات العجين وتركها جانباً لكي ترتاح لمدة 30 دقيقة.

ويتم خلط السمن المذاب مع الزيت ووضع كمية منها على كرات العجين وفرد العجينة حتى تصبح رقيقة جداً وشفافة.

يتم بعد ذلك طي أطراف العجين على بعضها البعض وتركها على جنب.

نقوم بتكرار نفس الخطوة السابقة ووضع قطعة العجين في منتصف قطعة العجين الجديدة وطي أطراف العجين على القطعة الموجودة في المنتصف.

تكرر نفس الخطوات حتى الانتهاء من جميع قطع العجين وبعدها يتم فرد الفطيرة في صينية للفرن، ويجب إضافة السمن كلما احتاج العجين لذلك لسهولة فرد الفطير.

نترك الفطيرة المشلتت على جنب حتى ترتاح تماماً ويتم فردها في قاع الصينية بالكامل ودهن سطح العجين بالسمن.

على جنب حتى ترتاح تماماً ويتم فردها في قاع الصينية بالكامل ودهن سطح العجين بالسمن. يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تلت ساعة حتى تمام النضج وتصبح ذهبية اللون. طريقة تحضير الفطير المشلتت وفي الختام نكون قد تناولنا معكم طريقة صنع الفطير المشلتت في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة من دون الحاجة إلى شرائه في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق ومنفوخ زي بتاع ستي خطوة بخطوة فلاحي فلاحي مش هتبطلي تعمليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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