حضري فطائر السبانخ بالفرن بخطوات بسيطة وطعم لذيذ ورائع

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تعتبر فطائر السبانخ بالفرن ، من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة داخل المنزل، فهي من الوجبات المغذية الصحية المناسبة جداً لوجبات الفطور والعشاء أو يمكن تناولها في وجبة الغداء كطبق جانبي مع أطباق أخرى ويمكن تقديمها مع جميع أنواع السلطات المختلفة، وهي تعد من الوجبات السريعة في تحضيرها وخطواتها من أبسط ما يكون، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة جداً وتحتوي على السبانخ فهي من الحشوات المفيدة والمغذية التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السبانخ بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.مكونات عمل فطائر السبانخ بالفرن
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ
- أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
- لدهن الوجه بيضة.
مقادير الحشو
- 2 كوب سبانخ مغسولة ومقطعة ومصفاة من الماء.
- نصف كوب بصل مفروم.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ربع كوب زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة سماق.
- توابل متنوعة حسب الرغبة.
- ملح حسب الرغبة.
سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر السبانخ بالفرن بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق ويضاف إليه الملح والسكر والخميرة ويقلب جيداً.
- ثم نضع زيت الزيتون والماء وتعجن برفق حتي تتكون عجينة طرية صالحة للفرد مع مراعاة عدم إضافة الماء مرة واحدة ولكن بشكل تدريجياً حسب احتياج العجينة.
- تغطي العجينة بكيس بلاستيك ثم تترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر وتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بخلط مكونات الحشوة نخلط السبانخ مع التوابل والسماق وعصير الليمون والبصل والملح ثم تترك لنصف ساعة ثم تصفي من الماء جيداً.
- ثم بعد أن تختمر العجينة تفرد بواسطة النشابة الخشبية علي سطح مرشوش بالدقيق بسمك رقيق ثم تقطع دوائر وتحشي بحشوة السبانخ المصفاة.
- نغلق العجينة على شكل مثلث ونكرر ذلك مع كل كمية العجين حتي الانتهاء من كل الكمية.
- ثم توضع مثلثات العجين المحشية في صاج فرن مدهون بقليل من الزيت ثم تترك لكي ترتاح قليلاً لمدة عشر دقائق.
- ندهن وجه الفطائر بالبيض المخفوق مع رشة من الفلفل الأسود، ثم تسخن الفرن علي درجة حراره 200 درجة مئوية.
- ثم تدخل الفطائر الفرن، ثم تترك حتي تكتسب اللون الذهبي وبعد إخراجها من الفرن تقدم في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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تعتبر فطائر السبانخ بالفرن ، من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة داخل المنزل، فهي من الوجبات المغذية الصحية المناسبة جداً لوجبات الفطور والعشاء أو يمكن تناولها في وجبة الغداء كطبق جانبي مع أطباق أخرى ويمكن تقديمها مع جميع أنواع السلطات المختلفة، وهي تعد من الوجبات السريعة في تحضيرها وخطواتها من أبسط ما يكون، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة جداً وتحتوي على السبانخ فهي من الحشوات المفيدة والمغذية التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السبانخ بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.مكونات عمل فطائر السبانخ بالفرن
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ
- أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
- لدهن الوجه بيضة.
مقادير الحشو
- 2 كوب سبانخ مغسولة ومقطعة ومصفاة من الماء.
- نصف كوب بصل مفروم.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ربع كوب زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة سماق.
- توابل متنوعة حسب الرغبة.
- ملح حسب الرغبة.
سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر السبانخ بالفرن بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق ويضاف إليه الملح والسكر والخميرة ويقلب جيداً.
- ثم نضع زيت الزيتون والماء وتعجن برفق حتي تتكون عجينة طرية صالحة للفرد مع مراعاة عدم إضافة الماء مرة واحدة ولكن بشكل تدريجياً حسب احتياج العجينة.
- تغطي العجينة بكيس بلاستيك ثم تترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر وتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بخلط مكونات الحشوة نخلط السبانخ مع التوابل والسماق وعصير الليمون والبصل والملح ثم تترك لنصف ساعة ثم تصفي من الماء جيداً.
- ثم بعد أن تختمر العجينة تفرد بواسطة النشابة الخشبية علي سطح مرشوش بالدقيق بسمك رقيق ثم تقطع دوائر وتحشي بحشوة السبانخ المصفاة.
- نغلق العجينة على شكل مثلث ونكرر ذلك مع كل كمية العجين حتي الانتهاء من كل الكمية.
- ثم توضع مثلثات العجين المحشية في صاج فرن مدهون بقليل من الزيت ثم تترك لكي ترتاح قليلاً لمدة عشر دقائق.
- ندهن وجه الفطائر بالبيض المخفوق مع رشة من الفلفل الأسود، ثم تسخن الفرن علي درجة حراره 200 درجة مئوية.
- ثم تدخل الفطائر الفرن، ثم تترك حتي تكتسب اللون الذهبي وبعد إخراجها من الفرن تقدم في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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