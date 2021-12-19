طريقة تحضير الكبيبة الشامية باللحمة وسر تماسكها بدون ما تشرب زيت

تعتبر الكبيبة باللحمة من أفضل المأكولات الشامية التي تتسم بمذاق جيد كما أنه يتم تقديمها في المناسبات والتجمعات العائلية باعتبارها وجبة من وجبات المقبلات الأساسية ولكن هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضيرها وتشعر أنها لا تستطيع تحضيرها بالشكل الصحيح والآن تتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الكبيبة باللحمة المفرومة في البيت وسر تماسكها بدون ما تشرب الزيت وبحرفية كبرى المطاعم الشهيرة بتقديم مقبلات الكبيبة الشامية، فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد في كافة المجالات.كيفية تحضير الكبيبة الشامية باللحمة
يتم تحضير الكبيبة باللحمة بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير سهلة ويمكن شرائها وإليكم في المقال الآتي المقادير المستخدمة في تحضير الكبيبة باللحمة.مكونات الكبيبة الشامية باللحمة
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كيلو من البرغل الناعم.
- بصلة بحجم متوسط.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة من القرنفل المطحون.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة كبيرة الحجم.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة من القرفة.
- نصف ملعقة من الزعتر.
- نصف معلقة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- أولًا يتم تحضير الحشو من خلال تقشير البصل وغسله وفرمه فرمًا ناعماً.
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه ملعقة من الزيت ونصف ملعقة من السمنة ثم يتم رفع الإناء على النار.
- بعد ذلك يتم إضافة البصل المفروم إلى السمنة ويتم تشويحه لحين أن يذبل ويتغير لونه إلى الذهبي.
- القيام بإضافة اللحمة المفرومة مع تقلبها سويًا لحين أن يتغير لون اللحمة.
- بعد ذلك يتم وضع اللحمة المفرومة مع المياه وتركها على نار هادئة لحين أن تقترب من النضج.
- يتم إضافة الملح والفلفل الأسود ثم نصف ملعقة من القرفة المطحونة مع الزعتر.
- بعد ذلك يتم وضع نصف ملعقة من بهارات اللحمة مع جوزة الطيب.
- يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وترك اللحمة لحين أن تنضج بعد النضج يتم تركها لحين أن تبرد لتحضير عجينة الكبيبة.
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تعتبر الكبيبة باللحمة من أفضل المأكولات الشامية التي تتسم بمذاق جيد كما أنه يتم تقديمها في المناسبات والتجمعات العائلية باعتبارها وجبة من وجبات المقبلات الأساسية ولكن هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضيرها وتشعر أنها لا تستطيع تحضيرها بالشكل الصحيح والآن تتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الكبيبة باللحمة المفرومة في البيت وسر تماسكها بدون ما تشرب الزيت وبحرفية كبرى المطاعم الشهيرة بتقديم مقبلات الكبيبة الشامية، فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد في كافة المجالات.كيفية تحضير الكبيبة الشامية باللحمة
يتم تحضير الكبيبة باللحمة بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير سهلة ويمكن شرائها وإليكم في المقال الآتي المقادير المستخدمة في تحضير الكبيبة باللحمة.مكونات الكبيبة الشامية باللحمة
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كيلو من البرغل الناعم.
- بصلة بحجم متوسط.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة من القرنفل المطحون.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة كبيرة الحجم.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة من القرفة.
- نصف ملعقة من الزعتر.
- نصف معلقة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- أولًا يتم تحضير الحشو من خلال تقشير البصل وغسله وفرمه فرمًا ناعماً.
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه ملعقة من الزيت ونصف ملعقة من السمنة ثم يتم رفع الإناء على النار.
- بعد ذلك يتم إضافة البصل المفروم إلى السمنة ويتم تشويحه لحين أن يذبل ويتغير لونه إلى الذهبي.
- القيام بإضافة اللحمة المفرومة مع تقلبها سويًا لحين أن يتغير لون اللحمة.
- بعد ذلك يتم وضع اللحمة المفرومة مع المياه وتركها على نار هادئة لحين أن تقترب من النضج.
- يتم إضافة الملح والفلفل الأسود ثم نصف ملعقة من القرفة المطحونة مع الزعتر.
- بعد ذلك يتم وضع نصف ملعقة من بهارات اللحمة مع جوزة الطيب.
- يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وترك اللحمة لحين أن تنضج بعد النضج يتم تركها لحين أن تبرد لتحضير عجينة الكبيبة.
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