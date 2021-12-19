تبييض المناطق الداكنة فوري طريقة عمل صابون لبان الدكر لتبييض الجسم من أول استخدام

في الفترة الحالية الكثير من السيدات يبحثون عن طرق طبيعية لتبييض الجسم وإزالة المناطق الداكنة الموجودة على البشرة بشكل عام، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة عمل صابون لبان الدكر الذي سيخلصك من هذه المشكلة من خلال أول استخدام ستحصلين على بشرة مثل بياض الثلج، ويمكنك التخلص من أي مشكلة اسمرار في الجسم من خلال مكونات طبيعية ومضمونة على البشرة والجلد بشكل عام.

طريقة عمل صابون لبان الدكر

نعلم جيدا فوائد لبان الدكر المتعددة حيث له أثر فعال بشكل كبير في التخلص من مشاكل اسمرار البشرة الناتجة عن أثار التعرض لأشعة الشمس وغيرها من العوامل الأخرى، وهذه الوصفة تتكون مما يلي:

لا بد من اضافة مقدار مناسب من لبان الدكر.

كما أنه يجب وضع مقدار كوب كبير من الماء البارد.

مقدار كوب متوسط من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

مقدار ملعقة كبيرة من أي نوع مرطب مناسب لبشرتك.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات التحضير