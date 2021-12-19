تبييض المناطق الداكنة فوري طريقة عمل صابون لبان الدكر لتبييض الجسم من أول استخدام

في الفترة الحالية الكثير من السيدات يبحثون عن طرق طبيعية لتبييض الجسم وإزالة المناطق الداكنة الموجودة على البشرة بشكل عام، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة عمل صابون لبان الدكر الذي سيخلصك من هذه المشكلة من خلال أول استخدام ستحصلين على بشرة مثل بياض الثلج، ويمكنك التخلص من أي مشكلة اسمرار في الجسم من خلال مكونات طبيعية ومضمونة على البشرة والجلد بشكل عام.طريقة عمل صابون لبان الدكر
نعلم جيدا فوائد لبان الدكر المتعددة حيث له أثر فعال بشكل كبير في التخلص من مشاكل اسمرار البشرة الناتجة عن أثار التعرض لأشعة الشمس وغيرها من العوامل الأخرى، وهذه الوصفة تتكون مما يلي:
- لا بد من اضافة مقدار مناسب من لبان الدكر.
- كما أنه يجب وضع مقدار كوب كبير من الماء البارد.
- مقدار كوب متوسط من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- مقدار ملعقة كبيرة من أي نوع مرطب مناسب لبشرتك.
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- نقوم في البداية بنقع لبان الدكر في الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- نحضر وعاء على النار به مقدار ماء الورد.
- نقوم بتصفية ابان الدكر ثم نضعه على ماء الورد ثم نقوم بالتقليب بشكل جيد، بعد ذلك نضع كلا من الجلسرين والكريم المرطب ونستكمل التقليب لجميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة النشا حتى نحصل على قوام متماسك يشبه الكريم.
- نترك الخليط في عبوة نحفظه في درجة حرارة الغرفة حتى يبرد ثم نضعه في الثلاجة.
- ثم نقوم بغسل الوجه منه بشكل يومي والجسم بشكل عام واستمتعي ببشرة بيضاء كالثلج وستلاحظين الفرق مع الاستخدام المتكرر حتى تحصلين على أفضل النتائج الممكنة التي تريدها، حيث أن النتيجة مبهرة.
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في الفترة الحالية الكثير من السيدات يبحثون عن طرق طبيعية لتبييض الجسم وإزالة المناطق الداكنة الموجودة على البشرة بشكل عام، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة عمل صابون لبان الدكر الذي سيخلصك من هذه المشكلة من خلال أول استخدام ستحصلين على بشرة مثل بياض الثلج، ويمكنك التخلص من أي مشكلة اسمرار في الجسم من خلال مكونات طبيعية ومضمونة على البشرة والجلد بشكل عام.طريقة عمل صابون لبان الدكر
نعلم جيدا فوائد لبان الدكر المتعددة حيث له أثر فعال بشكل كبير في التخلص من مشاكل اسمرار البشرة الناتجة عن أثار التعرض لأشعة الشمس وغيرها من العوامل الأخرى، وهذه الوصفة تتكون مما يلي:
- لا بد من اضافة مقدار مناسب من لبان الدكر.
- كما أنه يجب وضع مقدار كوب كبير من الماء البارد.
- مقدار كوب متوسط من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- مقدار ملعقة كبيرة من أي نوع مرطب مناسب لبشرتك.
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- نقوم في البداية بنقع لبان الدكر في الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- نحضر وعاء على النار به مقدار ماء الورد.
- نقوم بتصفية ابان الدكر ثم نضعه على ماء الورد ثم نقوم بالتقليب بشكل جيد، بعد ذلك نضع كلا من الجلسرين والكريم المرطب ونستكمل التقليب لجميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة النشا حتى نحصل على قوام متماسك يشبه الكريم.
- نترك الخليط في عبوة نحفظه في درجة حرارة الغرفة حتى يبرد ثم نضعه في الثلاجة.
- ثم نقوم بغسل الوجه منه بشكل يومي والجسم بشكل عام واستمتعي ببشرة بيضاء كالثلج وستلاحظين الفرق مع الاستخدام المتكرر حتى تحصلين على أفضل النتائج الممكنة التي تريدها، حيث أن النتيجة مبهرة.
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