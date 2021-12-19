ضاع عمرنا واحنا بنشتري الإندومي.. طريقة عمل الإندومي وبهاراته بكوب دقيق فقط أحلي من الجاهز

هل الأندومي من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الناس ويحبونها تناولها لأنها لا تستغرق وقتا طويلا لاعدادها، والأندومي يتميز عن غيره من الوجبات السريعة في العديد من الأشياء أوله أن أسعاره اقتصادية جدا ‏تناسب جميع الناس كما أن له طعم لذيذ ورائع يحبه الكثير من الناس ويحبونها تناولها بشكل دائم وخصوصا الأطفال منهم، ‏ولكن ‏نسمع كثيرا عن الكثير من الأضرار التي يمكن أن يسبب بها تناول الأندومي بشكل دائم وتحاول الأمهات دائما منع أطفالها من تناول الأندومي بسبب خوفي من الأضرار التي يمكن أن يسبب بها الأندومي بشكل مستمر ولكن يمكن صناعة الأندومي داخل المنزل بشكل سهل وبسيط والطعم اللذيذ يجعل الأطفال يستغنون عن تناول الأندومي خارج المنزل ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها عمل الأندومي داخل المنزل وسنتعرف أيضا على المكونات التي سنحتاجها لإعداد الأندومي في المنزل.

مكونات إعداد الأندومي في المنزل‏

حتى نقوم بصناعة الأندومي داخل المنزل فإننا نحتاج إلى العديد من المكونات التي ستساعدنا فيها خراج الأندومي بطعم لذيذ ورائع وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لي إعداد الأندومي داخل المنزل ‏وهذه المكونات هي:

كيلو من المكرونة الطويلة الاسباجتي.

ملعقتين صغيرتين من الشطة الحمراء الناعمة.

أربع مكعبات من مرقة الدجاج.

ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون.

ملح حسب الرغبة.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل.

خطوات عمل الأندومي داخل المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد الأندومي داخل المنزل وهذه الخطوات هي: