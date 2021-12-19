طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بطعم رائع ولذيذ

كفتة البطاطس من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الأطفال والكبار أيضًا لأنها تتميز بمذاقها اللذيذ خاصة عند تناولها مع المكرونة وإضافة الكاتشب والمايونيز إليها، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وتختلف طرق التحضير بإختلاف الحشوة التي يتم وضعها داخل البطاطس، أخيانًا تكون باللحمة المفرومة، أحيانًا تكون بالجبنة، أحيانًا تكون بالدجاج، وبذلك تكون البطاطس مغذية وبها الكثير من العناصر الغذائية.

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق وتحتوي على البروتين اللازم لبناء العضلات عند الأطفال بالإضافة إلى النشويات التي تمد بالطاقة أيضًا

المقادير

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

ثمرتين من البطاطس كبيرة الحجم.

بصلة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بيضة واحدة.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من البقسماط.

في البداية يتم غسل البطاطس جيدًا.

قومي بإحضار إناء كبير ويتم وضع فيه كمية مناسبة من الماء.

بعد ذلك قوني بوضع الماء على النار ونتركها حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

يتم وضع البطاطس في الماء مع ملعقة من الملح ويتم تغطيتها وتترك حتى تنضج تمامًا.

قومي بتقشير البطاطس وهرسها جيدًا حتى يصبح قوامها ناعمًا تمامًا.

يتم تحضير اللحمة المعصجة بحيث يتم بشر البصلة وإحضار مقلاة صغيرة ويتم وضع فيها ملعقة من الزبدة ويتم وضع البصل فيها.

ثم بعد ذلك قومي بتقليب البصل حتى يذبل قليلاً ثم يتم وضع اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود.

ويتم التقليب جيدًا حتى تنضج اللحم تمامًا.

قومي بأخذ جزء صغير من البطاطس وتكويرها ووضع اللحم المفروم داخلها ويتم إغلاقها.

قومي بوضع كرات البطاطس في الدقيق وبعد ذلك يوضع في البيض وفي النهاية يوضع في البقسماط.

يتم تكرار ذلك حتى الإنتهاء من الكمية كلها.

أحضري مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت الغزير بها ويتم وضع كرات البطاطس في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.

من الممكن أيضًا أن يتم وضعها في الفرن لعدم الحصول على كمية كبيرة من الزيت حيث يتم رشها بالزيت ووضعها في صينية الفرن و تقليبها على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبي أيضًا.

وبذلك تكون جاهزة للتقديم مع المكرونة أو الأرز البسمتي.

طريقة التحضير