أسرع طريقة لعمل بسيمة جوز الهند في البيت زى الجاهزة بألذ طعم وريحة جنان

تعتبر البسيمة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تجهيزها في البيت بكل سوهلة دون شرائها جاهزة من المحلات الحلويات حيث أنها تباع بأعلي الأسعار ولكن عندما نقوم بعملها في المنزل تكون تكلفتها أقل بكثير من شرائها، والبسيمة من الحلويات المشهورة والمعروفة في كل الدولرالعربية ولكنها تشتهر بكثرة في مصر فجميع المصريين يعشقون تناولها وبالتحديد في شهر رمضان المبارك الشهير بتجهيز اهم الحلويات الشرقية فية. مكونات البسيمة كوبان كبيران من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

نصف كوب كبير من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد صغير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدي.

كمية من المكسرات المجروشة للتزيين.

كوبان كبيران من الشربات. طريقة عمل البسيمة نقوم بتشغيل الفرن أولا حتي يتم تسخينها ويتم تشغيلها علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ثم نضيف نصف كوب كبير من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وبعد ذلك قومي بوضع نصف كوب كبير من السكر، ثم نضيف كوب واحد صغير من الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة وأربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدي.

وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات التي تم ذكرها ونستمر في العجن حتي يتم الحصول علي قوام رملي ناعم ويتم عجنها جيدا حتي يتشرب دقيق السميد من السمنة البلدي جيدا.

ثم نقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع بها خليط البسيمة ويتم فردها جيدا ثم نضيف إليها كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق والفول سوداني.

ونضع هذه الصينية في الفرن ونتركها حتي يكون لون البسيمة ذهبي غامق ثم يتم إخراجها من الفرن ونضيف عليها كمية من الشربات حوالي كوبان كبيران وقومي بتغطية الصينية ونتركها جانبا حتي تبرد وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في طبق مناسب للتقديم وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل البسيمة بطعم أحلي من محلات الحلويات. مكونات البسيمةطريقة عمل البسيمة الوسوم

تعتبر البسيمة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تجهيزها في البيت بكل سوهلة دون شرائها جاهزة من المحلات الحلويات حيث أنها تباع بأعلي الأسعار ولكن عندما نقوم بعملها في المنزل تكون تكلفتها أقل بكثير من شرائها، والبسيمة من الحلويات المشهورة والمعروفة في كل الدولرالعربية ولكنها تشتهر بكثرة في مصر فجميع المصريين يعشقون تناولها وبالتحديد في شهر رمضان المبارك الشهير بتجهيز اهم الحلويات الشرقية فية. مكونات البسيمة كوبان كبيران من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

نصف كوب كبير من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد صغير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدي.

كمية من المكسرات المجروشة للتزيين.

كوبان كبيران من الشربات. طريقة عمل البسيمة نقوم بتشغيل الفرن أولا حتي يتم تسخينها ويتم تشغيلها علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ثم نضيف نصف كوب كبير من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وبعد ذلك قومي بوضع نصف كوب كبير من السكر، ثم نضيف كوب واحد صغير من الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة وأربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدي.

وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات التي تم ذكرها ونستمر في العجن حتي يتم الحصول علي قوام رملي ناعم ويتم عجنها جيدا حتي يتشرب دقيق السميد من السمنة البلدي جيدا.

ثم نقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع بها خليط البسيمة ويتم فردها جيدا ثم نضيف إليها كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق والفول سوداني.

ونضع هذه الصينية في الفرن ونتركها حتي يكون لون البسيمة ذهبي غامق ثم يتم إخراجها من الفرن ونضيف عليها كمية من الشربات حوالي كوبان كبيران وقومي بتغطية الصينية ونتركها جانبا حتي تبرد وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في طبق مناسب للتقديم وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل البسيمة بطعم أحلي من محلات الحلويات. مكونات البسيمةطريقة عمل البسيمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لعمل بسيمة جوز الهند في البيت زى الجاهزة بألذ طعم وريحة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.