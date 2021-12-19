تبيض الأسنان في ثواني تزيل الأصفرار وتسقط الجير بعد فرك أسنانك بها لن تصدق النتائج المدهشة

‏تبييض الأسنان من الأشياء المهمة التي لابد أن يعتني بها الكثير من الناس حتى نحصل على أسنان لامعة وجميلة ‏وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تبييض الأسنان بشكل كبير، ‏بعض ‏الأشخاص يقومون بعمل جلسة تبييض الأسنان في عيادات التجميل للحصول على أسنان بيضاء وهناك البعض الآخر يقومون بعمل بعض الخلطات والوصفات في المنزل لتبيض الأسنان وجميع هذه الطرق لها نتيجة ‏واضحة ولكن يجب الحرص على اختيار الحل المناسب لتبييض الأسنان ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة جديدة يمكن اتباعها لتبييض الأسنان وهي طريقة تبييض الأسنان باستخدام الخميرة وسنتحدث عن خطوات عمل هذه الطريقة والمكونات التي نحتاجها لاعدادها.

‏مكونات عمل خلطة تبيض الأسنان باستخدام الخميرة

‏الخميرة من المواد التي ‏تؤدي إلى نتيجة واضحة عند استخدامها مع الأسنان وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن خلطها في خميرة حتى نحصل على الأسنان نظيفة وبيضاء ‏وجميع المكونات التي يتم استخدامها مع الخميرة الفورية هي مكونات طبيعية لا تحتوي على أي كيميائيات كما أنها لا تسبب أي أثار سلبيه للاسنان وهذه المكونات هي:

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من معجون الأسنان.

ملعقة صغيرة من ملح.

‏خطوات عمل طريقة الخميرة الفورية لتنظيف الأسنان

‏يمكننا تبيض الأسنان باستخدام بعض المكونات القوية مثل بيكربونات الصوديوم والملح وغيرها وخلال هذه الفقرات سنتعرف على خطوات تبيض الأسنان باستخدام الخميرة وهي: