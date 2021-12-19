قنبلة التفتيح كريم الكركم والليمون الرائع في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد

يعد كريم الكركم والليمون من أكثر الكريمات التي تبحث عنها السيدات بسبب قدرته الفائقة على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة، ويعمل أيضًا على تخليص البشرة من البقع الداكنة التي تشوه البشرة، وتسبب القلق النفسي لكثير من الشباب والفتيات، ويخلص البشرة من البثور وحب الشباب الذي يعتبر من أكبر المشكلات التي تتعرض لها البشرة خلال فترة الشباب، وله دور فعال في تفتيح المناطق الحساسة، كما يعمل على إزالة سواد السنين، ويساعد البشرة على إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يجعل البشرة نضرة وخالية من التجاعيد، ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تجعل البشرة شباب دائمًا، ولا يحتوي على مواد صناعية ضارة بالبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والليمون الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة.

مكونات كريم الكركم والليمون

يحتوي هذا الكريم المذهل في علاج جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة على مكونات طبيعية رائعة وهى كما يلي:-

ثلاثة ملاعق صغيرة من مطحون الكركم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

أربعة ملاعق صغيرة حليب بودرة.

ملعقتان كبيرتان فازلين.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكل الشباب والفتيات والسيدات طريقة تحضير كريم الكركم والليمون المذهل في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً من أول استخدام وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء، ثم نضع به الحليب البودرة، وعصير الليمون ونقلبهم جيدًا مع بعض. نحضر إناء أخر ونضع به الكركم، والفازلين ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف هذا الخليط إلى الخليط السابق ونقلبهم جيدًا حتى نحصل على مزيج كريمي. نقوم بغسل البشرة جيدًا حتى نتخلص من الأوساخ والشوائب، ثم ندهن المناطق الداكنة والسمراء قبل النوم، ونترك الكريم حتى الصباح. نغسل المناطق التي قمنا بدهنها بالكريم في الصبح بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لسد مسام البشرة، بعد ذلك نمسح البشرة بماء الورد لترطيبها. نكرر دهن الكريم كل يوم قبل الخلود للنوم، حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج.

فوائد كريم الكركم والليمون

توجد العديد من الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كالتالي:-

يعمل هذا الكريم المذهل على توحيد لون البشرة.

يخلص البشرة من البثور وحبوب الشباب التي تنتج بسبب إفراز البشرة للزيوت.

يعالج الندبات التي تنتج بسبب البثور والحبوب والعمليات الجراحية.

يعالج مشكلة جفاف البشرة، كما يجعلها نضرة وحيوية.

يقوم بسد المسام التي تتكون داخلها الشوائب والأوساخ.

ماسك الكركم والحليب

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الكركم والحليب للتخلص من حب الشباب والجلد الميت وهى كما يلي:-