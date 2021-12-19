اوعي تشتري الجاهز تانى.. بمعلقة فازلين حضري روج الشفايف الاحمر الثابت طبيعي وبثبات عالي

اوعي تشتري الجاهز تانى.. بمعلقة فازلين حضري روج الشفايف الاحمر وهذه الطريقة من أفضل الطرق المبتكرة لعمل روجات شفايف طبيعية بفوائد صحية إضافية كترطيب الشفاه، حيث أن كل فتاة تحب أن تظهر بشكل لطيف وتلعب شكل الشفاة ولونها دور هام جدًا في شكل الأنثى وتتأثر الشفايف مع مرور الوقت وتبهت وتفقد لونها الأحمر ويأتي أحمر الشفاه كحل لهذه المشكلة ولكنها تزول بعد فترة قصيرة ولكن هذه الوصفة تمدك بثبات عالي يدوم لفترات طويلة. طريقة وخطوات عمل روج شفايف احمر طبيعي بملعقة فازلين واحدة معلقتين من بوردة دم الغزال يباع عند العطار.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة نشا خطوات عمل الطريقة ضعي وعاء على الناء به ثلاث ملاعق من الماء حتى يسخن وضعي بوردة دم الغزال.

استمري في التقليب ثم ضعي النشا ويقلب حتى يصبح قوامه ثقيل ، وضعيهم في طبق مسطح مناسب وأضيفي إليها ملاعق الفازلين الموجودة.

قلبي الخليط مع بعضه البعض حتى يتحول إلى خليط واحدة متماسك ومتجانس.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط حتي يبرد.

وضعيهم داخل علبة مكياج قديمة قومي بتنظيفها من آثار المكياج جيدًا وتجفيفها وضعي بداخلها الخليط.

ضعي الخليط داخل الثلاجة حتى يتجمد قليلًا ويتماسك وابدأي في وضعه وقت الحاجة واحصلي على أفضل روج طبيعي متماسك. مكونات عمل روج طبيعي بالفازلين وظلال العيون ظلال عيون بلونك المفضل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي. خطوات الطريقة أحضري اللون المفضل لك من ظلال العيون بحيث تحصلي على روج بنفس درجة لون ظلال العيون.

ضعي ظلال العيون مع الفازلين الطبي في وعاء مناسب وابدأي في تقليب المكونين جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

بعد أن تحصلي على خليط واحد متجانس ومتماسك قومي بوضع الخليط داخل علبة مكياج قديمة أو قالب أحمر شفاه قديم وأحكمي غلقها جيدًا وضعيه داخل الثلاجة لفترة زمنية معينة.

أخرجيه من الثلاجة وابدأي في وضعه على شفاهك ويعد هذا النوع من أحمر الشفاه من أكثر الروجات ثباتًا على الفم حيث أنه يحظى بثبات عالي وترطيب مميز. طريقة وخطوات عمل روج شفايف احمر طبيعي بملعقة فازلين واحدةخطوات عمل الطريقةمكونات عمل روج طبيعي بالفازلين وظلال العيونخطوات الطريقة الوسوم

اوعي تشتري الجاهز تانى.. بمعلقة فازلين حضري روج الشفايف الاحمر وهذه الطريقة من أفضل الطرق المبتكرة لعمل روجات شفايف طبيعية بفوائد صحية إضافية كترطيب الشفاه، حيث أن كل فتاة تحب أن تظهر بشكل لطيف وتلعب شكل الشفاة ولونها دور هام جدًا في شكل الأنثى وتتأثر الشفايف مع مرور الوقت وتبهت وتفقد لونها الأحمر ويأتي أحمر الشفاه كحل لهذه المشكلة ولكنها تزول بعد فترة قصيرة ولكن هذه الوصفة تمدك بثبات عالي يدوم لفترات طويلة. طريقة وخطوات عمل روج شفايف احمر طبيعي بملعقة فازلين واحدة معلقتين من بوردة دم الغزال يباع عند العطار.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة نشا خطوات عمل الطريقة ضعي وعاء على الناء به ثلاث ملاعق من الماء حتى يسخن وضعي بوردة دم الغزال.

استمري في التقليب ثم ضعي النشا ويقلب حتى يصبح قوامه ثقيل ، وضعيهم في طبق مسطح مناسب وأضيفي إليها ملاعق الفازلين الموجودة.

قلبي الخليط مع بعضه البعض حتى يتحول إلى خليط واحدة متماسك ومتجانس.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط حتي يبرد.

وضعيهم داخل علبة مكياج قديمة قومي بتنظيفها من آثار المكياج جيدًا وتجفيفها وضعي بداخلها الخليط.

ضعي الخليط داخل الثلاجة حتى يتجمد قليلًا ويتماسك وابدأي في وضعه وقت الحاجة واحصلي على أفضل روج طبيعي متماسك. مكونات عمل روج طبيعي بالفازلين وظلال العيون ظلال عيون بلونك المفضل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي. خطوات الطريقة أحضري اللون المفضل لك من ظلال العيون بحيث تحصلي على روج بنفس درجة لون ظلال العيون.

ضعي ظلال العيون مع الفازلين الطبي في وعاء مناسب وابدأي في تقليب المكونين جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

بعد أن تحصلي على خليط واحد متجانس ومتماسك قومي بوضع الخليط داخل علبة مكياج قديمة أو قالب أحمر شفاه قديم وأحكمي غلقها جيدًا وضعيه داخل الثلاجة لفترة زمنية معينة.

أخرجيه من الثلاجة وابدأي في وضعه على شفاهك ويعد هذا النوع من أحمر الشفاه من أكثر الروجات ثباتًا على الفم حيث أنه يحظى بثبات عالي وترطيب مميز. طريقة وخطوات عمل روج شفايف احمر طبيعي بملعقة فازلين واحدةخطوات عمل الطريقةمكونات عمل روج طبيعي بالفازلين وظلال العيونخطوات الطريقة

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