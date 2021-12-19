ماذا يحدث في الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل؟ تعرفي أسباب حدوث ولادة مبكرة

نستعرض معكِ ماذا يحدث في الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل حيث يُعد أحد الأشياء التي تهتم بها جميع السيدات الحوامل، و هذا لأن الجنين يزداد في الحجم كلما زاد في العمر وبالتالي يتسبب في أعراض كثيرة تكون أكثر شدة من الأعراض السابقة، ولأنها مرحلة مهمة لابد أن يتم إجراء الفحوصات اللازمة كل فترة من أجل التأكد من أن نمو الجنين يسير بشكل جيد، ومن هذه الفحوصات مسح الأعضاء المبكر للتأكد من سلامة الجنين، بجانب عمل تخطيط لمعرفة صحة قلب الجنين.

حوامل الاسبوع الواحد والعشرين

إن الأعراض التي تحدث بالأسبوع الـ21 تكون أكبر وأكثر من الأعراض السابقة، وهذا لأن الجنين يزيد في الحجم، وبذلك يتسبب في أمور عديدة بالنسبة للأم ومنها حرقة المعدة، لذلك لابد من أن تبتعدي عن جميع الأطعمة الحارة والدسمة، بجانب أن هناك مخاض كاذب يحدث لبعض الأمهات، حيث يشفي هذا المخاط التقلصات والآلام التي تأتي في الدورة الشهرية.

بجانب أن بعض الأمهات تصاب بحكة في الجلد، ويمكن أن تتغلب الأم على هذه المشكلة بدهن المنطقة بزيت طبيعي أو كريم مهدئ وهذا بعد استشارة الطبيب، ويمكن أيضاً أن يظهر عليها دوالي عنكبوتية.

وهذا بسبب زيادة الضغط على أوردة الساق، بجانب أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوى هرمون البروجسترون بالجسم، ولا يمكن أن ننسى علامات التمدد التي تظهر بشكل واضح على جلد الأم.

الأسبوع الواحد والعشرين كم شهر

إن الأسبوع الحادي والعشرين من فترة الحمل يمثل الشهر الخامس، وبذلك يقع في الثلث الثاني من الحمل وفى هذا الأسبوع تحدث تغيرات عديدة للجنين من ضمنها أنه يزيد في الوزن، حيث يصل إلى 360 جرام، كما أنه يزداد في الطول ويصل إلى 26.7 سنتيمتر، بالإضافة أن جسمه يكون اكتسب الدهون بشكل أكبر وبشكل أكثر ثباتا من أجل التدفئة.

لكن لا تكون الأعضاء كاملة في النمو بعد، حيث يتم تطوير الأعضاء التناسلية، كما يتم تطوير جهازه الهضمي، ويبدأ بتكوين العقي والذي يعد مادة سوداء قطنية يمكن العثور عليها بحفاضة الطفل في الأيام الأولى من بعد الولادة، كما أن الأمعاء تتطور لتنفذ كمية صغيرة من سكريات السائل الأمنيوسي.

الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل بتوأم

لأن الغذاء يمثل مفتاح البقاء فإن الجهاز الهضمي لأطفالك يبدأ في التطور بشكل مناسب، حيث يبدأ بمحاولة هضم الطعام وذلك بتكوين العقي، بجانب أن عملية الهضم الأولية التي تحدث داخل أطفالك تتسبب في توليد انزيمات وأحماض من أجل أن تدعم وظائف الجهاز الهضمي بشكل أفضل، بالإضافة أن التطور الذي يحدث في الجهاز الهضمي يعزز تناولهم للطعام بشكل أكبر.

وأن عملية البلع الخاصة بهم تكون متطورة، وهذا حيث يميلون لأخذ مزيد من السائل الأمنيوسي، كما يفضلون مص الأصابع بشكل أكبر من المعتاد، بجانب أن جهاز الغدد الصماء الذي يوجد داخل أطفالك يبدأ في العمل، كما تبدأ العضلات والهياكل في التطور بشكل أسرع.

الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل

أصبح جنينك في الأسبوع ال 21 أكثر نشاطا، كما أصبح قادر على البلع بشكل أكبر، ويستعد من أجل اكتساب وزن أكبر، وهذا بسبب التغيرات التي تحدث في جهازه الهضمي والذي يتطور بشكل أكبر.

أسباب حدوث ولادة مبكرة في الأسبوع 21

إن الولادة في الأسبوع الواحد والعشرين يعد ولادة مبكرة للغاية، حيث يمكن حدوثها بسبب بعض الأمور التي تتمثل بالتالي:

حدوث ولادة مبكرة قبل ذلك.

الحمل بأكثر من توأم.

الإصابة بعدوى تحديدا بالقناة التناسلية السفلية والسائل السلوى.

زيادة أو نقص الوزن قبل الحمل.

الحمل بأقل من 6 أشهر من الحمل السابق.

أحداث حياتية مسببة للضغط.

الحمل نتيجة الإخصاب في المختبر.

الإجهاض المتعمد لعدة مرات أو الإجهاض التلقائي.

الإصابة الجسدية.

التدخين أو التعاطي لبعض العقاقير الغير مشروعة.

وجود مشاكل بعنق الرحم أو الرحم أو المشيمة.

ارتفاع ضغط الدم.

نصائح للأسبوع الواحد والعشرين من الحمل

يمكنك الاستعانة بـ حاسبة الحمل لمعرفة كم مدة حملك بالميلادي والهجري ومواعيد الولادة بسهولة وفيما يلي نستكمل كافة المعلومات المتعلقة بأسبوعك الـ 21 كما نستقبل الأسئلة والاستفسارات التي تخص التغذية للحوامل، وتستطيعين الإطلاع على تمارين رياضية قد تُفيدك أثناء الحمل، وفي حال الرغبة في المزيد من المعلومات ما عليِ سوى ترك تعليق وسوف يتم ارد على مدار الساعة.

كما توجد نصائح عليكِ اتباعها لتحافظي على الجنين في الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل، وهذه النصائح تتمثل في التالي:

رفع الساق لأعلى، وهذا لتجنب الضغط الزائد على الأوردة، وأثناء النوم عليك بوضع وسادة ما بين الفخذين.

لابد من ممارسة تمارين رياضية خفيفة في هذه الفترة، لأن الأربطة تكون أكثر استرخاء.

استعمال واتباع نظام غذائي متوازن يحتوى على عناصر مفيدة كثيرة مثل الفيتامينات والمعادن وخصوصاً الحديد والكالسيوم.

لأن صحة جنينك مهمة كما أن التغييرات التي تحدث إليكِ بهذه الفترة وتحدث له من الأشياء المهمة والضرورية أيضاً عليكِ أن تنتبهي لها، كما عليكِ أن تقومي بأداء الفحوصات اللازمة كل فترة بسيطة للتأكد من سلامته.

حاسبة الحمل وموعد الولادة الدقيقة من ثقفني

بعد سرد تفاصيل الأحداث المختلفة التي يمر بها الحمل في الأسبوع الواحد والعشرين فإننا نقدم لكم دليلاً شاملاً للمرأة الحامل من موقع ثقفني، يمكنك من خلاله معرفة مرحلة الحمل وحاسبة موعد الولادة وتفاصيل مرحلة الحمل الحالية وفي كل أسبوع حتى موعد ولادتك، كما يمكنك التعرف من خلالها على عادات التغذية الصحيحة أثناء الحمل والتمارين الرياضية والأنشطة البدنية المسموحة، كما نقدم لك أيضاً دليلا ومرجعاًً لاختيار اسم لطفلك القادم إن شاء الله يحتوي أكثر من 3 آلاف اسم ومعانيهم تحت عنوان أسماء أطفال جديدة ومعانيهم، ولمعرفة عمر الجنين وحساب موعد الولادة بدقة يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل بالأسابيع.

ويمكنك أيضاً عزيزتي الإنتقال إلى مقال: ماذا يحدث في الأسبوع 20 من الحمل؟