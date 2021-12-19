طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات وسر نجاحها 

تعتبر البسبوسة من الحلويات العربية المشهورة. والتي يمكن ان يعدها اي شخص داخل المنزل ويقدمها بطرق عديده فمنها البسبوسة بالقشطة. والبسبوسة بالزيادي والبسبوسة بالمكسرات وهي من الحلويات الغنية بالطاقة والسعرات الحرارية. التي تمد الجسم بها لذلك سنقوم بتحضيرها من خلال هذا المقال بمكونات سهلة وبسيطة مثل المحلات.

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من الدقيق.

علبتان من الزبادي.

كوب من السكر.

أربع ملاعق من الزبدة.

ملعقة بيكنج باودر.

وضع ملعقة بيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة فانيلا.

كوب مكسرات مجروشه.

كوبان من القطر.

قومي بخلط كمية السميد الموجودة مع كمية الطحين ثم يضاف اليها السكر والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

تخلط الزبدة مع الفانيلا والزبادي في قدر اخر ثم يضاف الخليط الي خليط السميد والدقيق ويخلط جيدا.

تجهز قوالب الكب كبك وتدهن بالزبدة.

قومي بصب الخليط في قالب الكب كيك.

تخبز في الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 تقريبا لمدة خمس واربعين دقيقة.

يسكب القطر البارد عليها وهي ساخنة ثم تزين بالمكسرات وتقدم.

كوبان من السميد.

وضع كوب جوز هند مبشور.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

مغلفان كريمة دريم ويب.

ملعقتان صغيرتان بيكنج باودر.

علبة قشطة.

نصف علبة من الزبادي.

وضع نصف علبة حليب مكثف محلي ومكسرات للتزيين.

نقوم بخلط السكر والبيض جيدا في وعاء مستقل.

تضاف بعد ذلك كل من القشطة واللبن الزبادي والزيت تخلط جميع المكونات جيدا.

يخلط السميد وجوز الهند في قدر اخر وتضاف اليه الكريمة والبيكنج باودر وتخلط هذه المكونات جيدا ثم يضاف هذا الخليط الي خليط البيض والسكر وتعجن جيدا.

توضع العجينة وتفرد جيدا في صينية معدة للخبز ثم توضع في فرن دافئ حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج.

بعد اخراجها من الفرن وهي ساخنة يوضع فوقها الحليب المكثف المحلي.

رش المكسرات فوقها وبعد ذلك توضع في الثلاجة حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

احضار كوب وربع من السميد.

خمس وسبعون جراما من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

خمسة وسبعون مليغراما من الحليب السائل.

خمسون مليغراما من القطر الكثيف.

اضافة خمس وسبعون مليغراما من السمن المذاب.

وضع مكسرات للزينة.

قومي بخلط السميد والسكر والبيكنج باودر في قدر.

يوضع في قدر اخر السمن والحليب ويضاف اليهما القطر ويخلطان معا.

يدهن قالب الكيك او الصينية المعدة للخبز بالزبدة وتبطن بورق الزبدة كي تكون جاهزة لوضع الخليط فيها.

يضاف خليط السمن والحليب الي خليط السميد ويخلطان معا جيدا.

نقوم بإضافة الخليط في القالب او في الصينية الجاهزة ويسوي سطح العجينة جيدا ثم تقطع قطع ماسية قبل ان ترش المكسرات على وجهها بعدها تترك لترتاح لمدة لا تقل عن ساعتين.

يسخن الفرن علي درجة حرارة عالية وتوضع الصينية فيها لمدة ثلث ساعة على الاقل حتى تنضج.

بعد خروجها من الفرن يضاف القطر الساخن عليها مباشرة وهي ساخنة.

تترك حتى تبرد وتقدم.

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