بالفازلين طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه في البيت”كيراتين طبيعي”

فرد الشعر بالفازلين، الشعر المفرود هو حلم كل فتاة ومن أكثر الأمور التجميلية التي تبحث عنها وترغب في معرفة وصفة طبيعية تساعدها على ذلك لأن الوصفات الطبيعية لا تتسبب في إحداث أي ضرر بالشعر كما أنها تمده بالكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها للتغذية، بالإضافة إلى توافر كافة المكونات في المنزل وفيما يلي نقدم طريقة فرد الشعر باستخدام الفازلين المعروف بفوائده الكثيرة للشعر، ومن بعد هذه الوصفة لن تحتاجي إلى استخدام كريمات الفرد التي تحتوى على المواد الكيميائية.

طريقة فرد الشعر بالفازلين

المكونات

ملعقة كبيرة فازلين.

ملعقة صغيرة زيت سمسم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة عسل.

ملعقة صغيرة زيت لوز.

نصف ملعقه صغيره زيت خروع.

ربع ملعقه نشا.

ملعقة جل صبار.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

يتم وضع ملعقة الفازلين مع جل الصبار في وعاء على حمام مائي ساخن.

ثم يضاف باقي المكونات إلى المكونات حتي تمتزج وتصبح ناعمة.

يفضل تسريح الشعر جيدا والتخلص من التشابك قبل وضع الخليط.

يوزع بعض الخليط على خصل الشعر الجافة الخالية من التشابك.

يتم ترك الخليط على الشعر نصف ساعة تقريباً.

يفضل أن يكون الشعر مغطي للحصول على نتيجة أفضل.

يمكن الاحتفاظ بباقي الوصفة في الثلاجة في علبة محكمة الغلق حتي لا يجف.

الفازلين يعمل على تنعيم الشعر ويجعله سهل التسريح.

يعطي للشعر بريقاً ويزيد من لمعانه ويعالج الشعر الباهت.

يقلل نسبة تساقط الشعر أثناء تمشيطه لأنه يساعد في فك تشابك الشعر.

يساعد في تجديد خلايا الشعر، كما إنه يمدها بالحيوية.

يزيد من نعومة الشعر ويعالج مشاكل الشعر الجاف.

يقضي على تعرجات الشعر، كما إنه يزيد من عملية نموه بشكل سريع.

الفازلين يعالج تقصف الشعر.

خطوات فرد الشعر بالفازلين في البيتفوائد استخدام الفازلين للشعر

قدمنا افضل طريقة طبيعية لاستخدام الفازلين لفرد الشعر حيث أنه كيراتين طبيعي، كما ذكرنا أهم فوائده للشعر والذي مع استخدامه بشكل مستمر سوف تلاحظون فرد الشعر وخلوه من أي تجاعيد أو هيشان وتقصف، وسيكون صحي وخالي من أي مشكلات قد تواجهك.