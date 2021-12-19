مشروبات الشوكولاتة الساخنة المشروب الرسمي للشتاء

مشروب الشوكولاتة الساخنة من أفضل المشروبات الشتوية ويتم استهلاك ما يقرب من ثلاثة مليار كجم من الشوكولاتة سنويا حول العالم ويتم تصنيع الشوكولاتة من الكاكاو حيث الكاكاو عبارة عن حبوب غير محمصة يتم معالجتها لصنع الشوكولاتة وللشوكولاتة فوائد عديدة حيث تساعد علي صحة القلب واستقرار ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد وتحد من التوتر حيث تقلل من الأدرينالين وتحسن المزاج وتزيد هرمون السعادة وتقلل من الاكتئاب وتعمل علي تعزيز تدفق الدم في الجلد ونشرح هنا بعض الطرق المختلفة لصنع مشروب الشوكولاتة الساخنة التي تساعد في الشعور بالدفء في هذه الأجواء الباردة مشروب مميز للعديد من المناطق حول العالم .

مشروب شوكولاتة أمريكي خفيف القوم

عبارة عن كوب ونصف من الحليب وملعقتين من الكاكاو الخام ( الغير محلي ) وملعقتين إلي ثلاثة من السكر حسب الرغبة ثم نقلب جيدا علي البارد ثم نرفع المشروب علي النار مع استمرار التقليب وقبل الغليان نصب المشروب في الكوب ويمكن تزيينه بإضافة بشر من الشوكولاتة أو الكريمة .

مشروب شوكولاتة إيطالي ثقيل القوام

عبارة عن كوب ونصف من الحليب وملعقتين من الكاكاو الخام وملعقتين أو ثلاثة من السكر حسب الرغبة وملعقة كبيرة من النشا وقطع صغيرة من الشوكولاتة حوالي 100 جرام أو أقل ونقلب جيدا علي البارد ثم نرفع المشروب علي النار وقبل بدأ الغليان يتم صبه في الأكواب ويمكن تزيينه بالكريمة أو الشوكولاتة المبشورة .

مشروب شوكولاتة مكسيكي حار

عبارة عن كوب ونصف من الحليب وملعقتين من الكاكاو الخام ومن ملعقتين إلي ثلاثة من السكر وعود من القرفة أو كمية قليلة من القرفة المطحونة وربع ملعقة من الشطة أو الفلفل الحار قطعتين صغيرتين من الشوكولاتة ونقلب جيدا ثم نرفعها علي النار وقبل الغليان تصب في الأكواب ويمكن تزينها بالكريمة .

مشروب شوكولاتة النيوتيلا

يتكون هذا المشروب من مكونين فقط فهو عبارة عن كوب ونصف من الحليب نقوم بتسخينه ثم نضيف عليه اثنان معلقة كبيرة من شوكولاتة النيوتيلا أو ثلاثة ملاعق ممسوحة من النيوتيلا ثم نقلب جيدا وبعدها نصبها في الأكواب ويمكن تزيين المشروب بالشوكولاتة المبشورة .