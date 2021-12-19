تكات عمل بصل الكشري الذهبي المصري المقرمش في البيت

بصل الكشري المصري المقرمش أحد الإضافات الرائعة التي يتم تناولها مع طبق الكشري الوجبة الأكثر شعبية في مصر إلى جانب الفول المدمس والطعمية، وهو عبارة عن خليط غير متجانس من الأرز والمكرونة والشعيرية والحمص والصلصة ويتميز بمذاقه الشهي والرائع الذي يحبه الكبار والصغار، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل بصل الكشري المقرمش في البيت، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي.

طريقة اعداد بصل الكشري المقرمش في البيت

عند الحديث عن المأكولات الشعبية يجب أن نذكر أكلة الكشري إحدى الأكلات مصرية الأصل ويعشقها الكثير من الأشخاص ويمكنك اعدادها بسهولة في البيت وتعد حلقات البصل واحدة من الإضافات المحببة التي يتم تناولها إلى جانب طبق الكشري، ويتم اعدادها بالطريقة التالية.

مكونات بصل الكشري المقرمش:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

حبتين كبيرتين من البصل.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

كوب من الزيت النباتي.

قومي بتقشير البصل ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح وافصلي الشرائح عن بعضها.

اخلطي النشا مع الدقيق في وعاء جانبي وقلبي جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها

اغمسي شرائح البصل في خليط النشا والدقيق.

وبعد ذلك قومي بتحمير شرائح البصل في مقلاة التحمير إلى أن تكتسب اللون البني المحمر.

ثم قومي بإخراجها من الزيت وقدميها إلى جانب طبق الكشري.

المكونات:

حبتين من البصل.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوبين من الزيت النباتي.

القليل من الملح.

بيضتين.

خبز محمص مطحون.

قومي بتقطيع البصل على شكل شرائح ثم افصليها عن بعضها.

في وعاء جانبي قومي بوضع الدقيق وضعي الخبز المحمص في وعاء أخر.

في وعاء عميق عميق اخفقي البيض مع أربعة ملاعق من الدقيق.

اغمسي شرائح البصل في البيض ثم اغمسيها في طبق الدقيق.

ثم اغمسيها مرة أخرى في البيض، وبعد ذلك قومي بتقليبها في الخبز المطحون.

ضعي كمية من الزيت النباتي في الإناء المخصص للتحمير ثم قومي بتحمير شرائح البصل فيها حتى تكتسب اللون الذهبي أو اللون البني المحمر.

بعد ذلك قومي بإخراج شرائح البصل من الزيت وضعيها على منديل ورقي حتى تمتص منها الزيت الزائد.

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمشطريقة أخرى لعمل شرائح البصل المقرمشطريقة التحضير