صباغة الشعر باللون البني زي الكوافير ب3 ملاعق من القهوة.. النتيجة هتبهرك

صباغة الشعر باللون البني، تغير لون الشعر هو أحد الأمور التي تعبر به المرأة عن شخصيتها لذلك تختار كلا منهن اللون المناسب لبشرتها ومن أكثر الألوان التي تنجذب إليه السيدات وتفضل استخدامه دائما هو البني وله الكثير من الدرجات سوء الفاتحة أو الغامقة والكثير يفضل استخدام الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر حيث أن الصبغات تسبب أضرار للبشرة لأنها تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى جفاف وتساقط الشعر، وفيما يأتي نقدم أفضل طريقة لصبغ الشعر.

صباغة الشعر باللون البني

المكونات :

المكونات الطبيعية التي نقدمها بالسطور التالية سوف تساعدك في صبغ الشعر والحصول على اللون البني كما إنها تساعد في نمو الشعر لأنها تحتوي على فيتامينات متعددة.

3 ملاعق قهوة عضوية.

قليل من الماء.

ثلاث ملاعق زيت جوز الهند.

ثلاثة ملاعق زيت خروع.

تخلط القهوة (يتم استخدام الكمية المناسبة لطول الشعر)، مع زيت جوز الهند مع زيت الخروع.

امزجي المكونات معا حتي تتجانس جيداً.

قومي بإضافة الماء إلى المزيج ببطء واخلطها حتي تتكون عجينة لينة.

قومي بوضع الخليط لمدة عشرة ثواني في الميكروويف حتي يصبح دافئة.

يتم تمشيط الشعر الشعر جيدا حتي تتخلصي من التشابك نهائي.

يقسم الشعر إلى خصلات متساوية، بواسطه دبابيس الشعر البلاستيكة.

بواسطة فرشاة الصبغة، قومي بتوزيع الصبغة على خصلات الشعر.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة عشرين دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالماء واستخدامي البلسم والشامبو الخاص بالصبغة.

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المكونات

حبة موز.

نصف حبة الافوكادو.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات معا في وعاء حتي يتكون مزيج ناعم، ثم ضيفي إليه زيت الزيتون وحركيهم معا.

ضعي المزيج على الشعر واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد، وكرري الوصفة مرة أسبوعياً.

يفضل عمل هذه الوصفة على الشعر المصبوغ لأنها تساعد على ترطيبه بعمق من الجذور حتى الأطراف، وتمنح الشغر التغذية المناسبة لتتركه صحي ولامع وخالي من أي مشكلات، فقط اتبعي الوصفة وسوف تُبهرك النتيجة وسيسألك الجميع عن سر تميز شعرك.