سر كفتة الحاتي.. ملعقة عجيبة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وتخليها متماسكة وطرية مثل الجاهزة

الكفتة من المأكولات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاجها جسم الإنسان وتحتوي على نسبة من الدهون الصحية التي يجب أن يحصل الإنسان عليها من خلال تناول الكفتة والعديد من اللحوم الأخرى وتتميز الكفتة بأنه يمكن إعدادها بأكثر من طريقة مميزة ولذيذة فيمكن إعداد الكفتة مشوية ومقلية وداخل الفرن وجميع هذه الطرق يكون لها طعم لذيذ ومختلف المهم أن نقوم بإعدادها بشكل دقيق حتى نحصل على النتيجة التي نريدها ومن خلال هذا المقال سنتعرف على نوع مميز من أنواع الكفتة وهي كفتة الحاتي التي يحب تناولها الكثير من الناس وسنتعرف بالتفصيل على مكونات هذه الكفتة وطريقة عملها.مكونات عمل كفتة الحاتي
تصنع الكفتة من الاحم المفروم وهو أهم مكوناتها ولكنه يوجد العديد من المكونات الأخرى التي تعطي للكفتة طعمًا مميزًا ورائعًا يجعلها لذيذة أكثر ويحب تناولها العديد من الناس وفيما ياي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لعمل الكفتة وهذه المكونات هي:
- 500 جرام من اللحم المفروم الخشن.
- ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل
- رغيف من الفينو.
- أربغ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات المشويات
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب من الماء
- ملعقة كبيرة من بعارات السبع توابل.
فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاج إليها في عمل الكفتة الحاتي وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللحم المفروم والبصل والكزبرة والتوابل وباقي المكونات ونقوم بخلطها معًا.
- بعد ذلك سنقوم بوضع جميع المكونات داخل الكبة الكهربائية حتى تمتزج بشكل جيد.
- بعد ذلك سنقوم بتشكيل أصابع الكفتة على هيئة أصابع طويلة قم نقوم بوضعها في صينية كبيرة.
ندخل الصينية داخل الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة.
- يمكن تقديم الكفتة مع بعض المكونات الأخرى مثل الأرز.
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الكفتة من المأكولات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاجها جسم الإنسان وتحتوي على نسبة من الدهون الصحية التي يجب أن يحصل الإنسان عليها من خلال تناول الكفتة والعديد من اللحوم الأخرى وتتميز الكفتة بأنه يمكن إعدادها بأكثر من طريقة مميزة ولذيذة فيمكن إعداد الكفتة مشوية ومقلية وداخل الفرن وجميع هذه الطرق يكون لها طعم لذيذ ومختلف المهم أن نقوم بإعدادها بشكل دقيق حتى نحصل على النتيجة التي نريدها ومن خلال هذا المقال سنتعرف على نوع مميز من أنواع الكفتة وهي كفتة الحاتي التي يحب تناولها الكثير من الناس وسنتعرف بالتفصيل على مكونات هذه الكفتة وطريقة عملها.مكونات عمل كفتة الحاتي
تصنع الكفتة من الاحم المفروم وهو أهم مكوناتها ولكنه يوجد العديد من المكونات الأخرى التي تعطي للكفتة طعمًا مميزًا ورائعًا يجعلها لذيذة أكثر ويحب تناولها العديد من الناس وفيما ياي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لعمل الكفتة وهذه المكونات هي:
- 500 جرام من اللحم المفروم الخشن.
- ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل
- رغيف من الفينو.
- أربغ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات المشويات
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب من الماء
- ملعقة كبيرة من بعارات السبع توابل.
فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاج إليها في عمل الكفتة الحاتي وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللحم المفروم والبصل والكزبرة والتوابل وباقي المكونات ونقوم بخلطها معًا.
- بعد ذلك سنقوم بوضع جميع المكونات داخل الكبة الكهربائية حتى تمتزج بشكل جيد.
- بعد ذلك سنقوم بتشكيل أصابع الكفتة على هيئة أصابع طويلة قم نقوم بوضعها في صينية كبيرة.
ندخل الصينية داخل الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة.
- يمكن تقديم الكفتة مع بعض المكونات الأخرى مثل الأرز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر كفتة الحاتي.. ملعقة عجيبة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وتخليها متماسكة وطرية مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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