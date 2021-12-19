ملعقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس تعتبر من أهم نوعيات الثمار والتي تتواجد بمختلف المنازل ومن الممكن أن يتم إعدادها بأكثر من طريقة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أيسر طريقة من الممكن من خلالها أن تتم التسوية للبطاطس وبكل سهولة وبطريقة تكون صحية، وهذا لتفادي الأضرار التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان إذا ما تناول أنواع الوصفات للبطاطس والتي تكون مطهية بشكل غير صحي مثل أصابع البطاطس المقلية بزيت غزير أو رقائق البطاطس سواء المصنوعة في المنزل أو الجاهزة والتي تتسبب في أخطر الأمراض ومن خلال الآتي من السطور التالية لمقالنا نوضح طريقة تساعد بشكل كبير في الحصول على ثمار بطاطس مطهية طهيا صحيا وخالية من السعرات الحرارية العالية.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

البطاطس المقلية في الفرن من الممكن أن نقوم بتحضيرها كبديل عن الوصفة من البطاطس المقلي والتي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وتلك المكونات هي التي تغني ربة المنزل عن الاستخدام لكميات الزيت الغزير والتي تساعد في التسريع من تسوية البطاطس ولكن الطريقة تعد غير صحية، ومن الممكن أن تتم التسوية في الفرن أفضل ومن دون أن نستعمل أي زيت ومع مكونات بسيطة تعزز من نكهة البطاطس نحصل على الوصفة المتميزة والتي من لممكن تناولها وإدخالها بالأنظمة الصحية وأثناء عمل الحمية الغذائية.

كيلو من البطاطس والتي يتم تقطيعها لأصابع بسمك يكون متوسط.

ملعقة من التوابل.

ملعقة نشا

القليل من الملح.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغير من البابريكا.

مكونات إعداد البطاطس المقلية في الفرنطريقة التحضير لوصفة البطاطس

البطاطس من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال الآتي من الخطوات القادمة: