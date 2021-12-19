مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل عجينة الكريب في الخلاط مقرمشة زي المحلات ناجحة 100%

تعتبر عجينة الكريب من العجائن المشهورة وسهلة التحضير ومن الممكن أن يتم عملها وتفسيرها لكل سهولة في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة المقادير بسيطة ومن الممكن أن تقوم لعمل أبسط عجينة كريب منزلية في خلال أقل من عشر دقائق تكون العجينة سهلة التسوية والتحضير وبالإمكان إدخالها بالعديد من الوصفات المميزة سواء تكون في صورة حلويات أو في صورة حوادق مميزة الطعم والنكهة كما تكون سهلة التحضير ومن خلال ما يلي من فقراتنا القادمة نتعرف بالتفصيل على كيفية عمل وإعداد أفضل عجينة كريب مميزة من اليسير تنفيذها لكل سهولة بالمنزل وبتوفر المكونات التالية

مكونات إعداد عجينة الكريب في البيت

عجينة الكريب من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتحضير السريع لها من خلال توفير مقادير بسيطة وتلك المقادير تساعد بشكل كبير في عمل أفضل عجينة كريب سهلة وبسيطة تصلح لتكون حلوة او وصفة عجينة حادث ومن الممكن أيضا ان يتم إدخالها في وصفة ممتازة لعمل البيتزا البسيطة إلي السريعة او ما يطلق عليها البيتزا المنزلية سريعة التحضير ومكونات البيتزا تذكرها من خلال ما يلي في النقاط القادمة

كوبان من الدقيق

طول ونصف الكوب من الماء

ربع ملعقة صغيرة نكون البيكينج بودر

ملعقة خل

بيضتان

القليل من الفانيلا

ملعقة من السكر

ملعقة من الزيت

طريقة إعداد عجينة الكريب في البيت

في البداية كي يكون لدينا وصفة كريب ناجحة لا بد وان نقوم بالإعداد العجينة بشكل صحيح وعجينة الكريب من الممكن أن نقوم بعملها بالطريقة الآتي ذكرها بالنقاط القادمة