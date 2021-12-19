بزيوت طبيعية سحرية أحصلي على رموش وحواجب طويلة وكثيفة بسرعة البرق والنتيجة مضمونة 100%

أكثر الأشياء التي تعمل على إبراز ملامح العين وجعلها جذابة وجميلة هي الرموش والحواجب، لأن الرموش والحواجب تعتبر مصدر جاذبية كبيرة لجميع الفتيات، لذلك تهتم الغالبية العظمى من الفتيات بإستخدام بعض المستحضرات التجميلية المستخدمة في تطويل الرموش وتغزيرها وكذلك في الحواجب، ومن أكثر الأشياء والإستخدامات التجميلية التي تقوم الغالبية من الفتيات بشرائها مثل الماسكرا وكذلك ماسكرا للحواجب، ويلجأون هؤلاء الفتيات إلي إستخدام هذه المستحضرات التجميلية نتيجة لما يعانون من مشكلات تقصف شعر الرموش وكذلك في الحواجب لذلك يقومون بإستخدام هذه الماسكرا حتى تعمل علي تطويلها، حيث تعطي لكي هذه الماسكرا عند إستخدامها نتيجة مؤقتة وفورية وعند غسل منطقة العين بالماء يزول أثار هذه الماسكرا نهائيا مما تضيف العديد من المشكلات الأخرى وأهما هي ظهور الهالات السوداء حول العينين لذلك يجب على الفور أن نتجنب إستخدامها، وتوجد هناك وصفة سحرية تمنحكي حواجب غزيرة ورموش جذابة وهي وصفة جل الصبار. خلطة لتطويل الرموش والحواجب خلطة لتطويل الرموش والحواجب المكونات ملعقة واحدة كبيرة جل الصبار.

ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي. طريقة التحضير أحضري إناء متوسط الحجم ونظيف جيدا، وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي مع نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تختلط جيدا.

بعد إختلاط الفازلين مع جل الصبار مع ماء الورد جيدا

أبدأي في إضافة الزيوت عن طريق إضافة ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع السحري وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا مرة أخرى حتي تختلط الزيوت المضافة مع جل الصبار والمكونات الأخرى.

أبدأي في إضافة الزيوت عن طريق إضافة ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع السحري وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا مرة أخرى حتي تختلط الزيوت المضافة مع جل الصبار والمكونات الأخرى. ثم أحضري فرشاة من ماسكرا قديمة وقومي بتنظيفها جيدا من أي آثار ماسكرا وأغمسي هذه الفرشاة في خلطة جل الصبار التي قومنا بإعدادها وأبدأي بتمشيط شعر الرموش والحواجب بهذه الخلطة.

عليكي بفعل هذه الخلطة يوميا قبل النوم وقومي بغسلها في اليوم التالي وسوف تحصلين علي نتيجة مبهرة من كثافة وطول شعر الحواجب وكذلك الرموش من بعد ثلاثة أيام فقط من إستخدام هذه الوصفة الجبارة. طريقة التحضير الوسوم

أكثر الأشياء التي تعمل على إبراز ملامح العين وجعلها جذابة وجميلة هي الرموش والحواجب، لأن الرموش والحواجب تعتبر مصدر جاذبية كبيرة لجميع الفتيات، لذلك تهتم الغالبية العظمى من الفتيات بإستخدام بعض المستحضرات التجميلية المستخدمة في تطويل الرموش وتغزيرها وكذلك في الحواجب، ومن أكثر الأشياء والإستخدامات التجميلية التي تقوم الغالبية من الفتيات بشرائها مثل الماسكرا وكذلك ماسكرا للحواجب، ويلجأون هؤلاء الفتيات إلي إستخدام هذه المستحضرات التجميلية نتيجة لما يعانون من مشكلات تقصف شعر الرموش وكذلك في الحواجب لذلك يقومون بإستخدام هذه الماسكرا حتى تعمل علي تطويلها، حيث تعطي لكي هذه الماسكرا عند إستخدامها نتيجة مؤقتة وفورية وعند غسل منطقة العين بالماء يزول أثار هذه الماسكرا نهائيا مما تضيف العديد من المشكلات الأخرى وأهما هي ظهور الهالات السوداء حول العينين لذلك يجب على الفور أن نتجنب إستخدامها، وتوجد هناك وصفة سحرية تمنحكي حواجب غزيرة ورموش جذابة وهي وصفة جل الصبار. خلطة لتطويل الرموش والحواجب خلطة لتطويل الرموش والحواجب المكونات ملعقة واحدة كبيرة جل الصبار.

ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي. طريقة التحضير أحضري إناء متوسط الحجم ونظيف جيدا، وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي مع نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تختلط جيدا.

بعد إختلاط الفازلين مع جل الصبار مع ماء الورد جيدا

أبدأي في إضافة الزيوت عن طريق إضافة ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع السحري وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا مرة أخرى حتي تختلط الزيوت المضافة مع جل الصبار والمكونات الأخرى.

أبدأي في إضافة الزيوت عن طريق إضافة ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع السحري وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا مرة أخرى حتي تختلط الزيوت المضافة مع جل الصبار والمكونات الأخرى. ثم أحضري فرشاة من ماسكرا قديمة وقومي بتنظيفها جيدا من أي آثار ماسكرا وأغمسي هذه الفرشاة في خلطة جل الصبار التي قومنا بإعدادها وأبدأي بتمشيط شعر الرموش والحواجب بهذه الخلطة.

عليكي بفعل هذه الخلطة يوميا قبل النوم وقومي بغسلها في اليوم التالي وسوف تحصلين علي نتيجة مبهرة من كثافة وطول شعر الحواجب وكذلك الرموش من بعد ثلاثة أيام فقط من إستخدام هذه الوصفة الجبارة. طريقة التحضير

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