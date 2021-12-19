بدون قلاية الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون قلي وبدون زيت بطعم خيالي ومقرمش

الباذنجان..بالإمكان استعمال خضار الباذنجان وعمله بأكثر من طريقة، وتلك الطرق تعتبر من أهم ما يمكن أن نحضر به هذا النوع من الخضراوات، وأهمها طريقة القلي، وتلك الطريقة تعتبر من الطرق الأساسية وأغلب الناس يقومون بتسوية الباذنجان بتلك الطريقة والتي لها الكثير من الأضرار والتي تتمثل في كون الباذنجان المقلي من أبرز المكونات التي تتوفر فيها الزيوت الكثيرة نتيجة القلي في كميات من الزيت الغزير، ولكن الطريقة التي نحن بصدد التعرف عليها تعتبر من الطرق الصحية والتي تساعد في جعل الباذنجان من أفضل الوصفات، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بالاستغلال لمكونات منزلية تجعل مذاق الباذنجان أفضل.

مكونات إعداد الباذنجان المقلي المقرمش

الباذنجان المقلي من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال إحضار الآتي:

شرائح الباذنجان متوسطة السمك.

القليل من نوع التوابل والبهارات المشكلة.

القليل من مكون الزيت ما يقرب من ملعقتين صغيرتين.

ملعقة واحدة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من مكون النشاء.

إحضار ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش.

إحضار ربع ملعقة من البيكينج بودر.

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة بكل سهولة من خلال الاستخدام للمكونات والتي يجب أن يتم خلطها وتمتزج بشكل جيد،

حتى نقوم بعمل خطاء منها يوضع على الباذنجان لتسويته بحيث يكون بمذاق أفضل حينما يتم تحميره وقليه في الفرن.

طريقة إعداد الباذنجان المقليتسوية الباذنجان بداخل فرن البوتاجاز

فرن البوتاجاز من أفضل ما يمكن أن يغنينا عن طريقة القلي حيث يتم الوضع لكمية شرائح الباذنجان في صينية، ويوضع في الفرن ومن المفضل أن نقوم بالتشغيل الشواية، ومن ثم يتم وضع الباذنجان في رف الفرن الأوسط.

الباذنجان بمجرد أن يتلون باللون الذهبي المعروف خلال حوالي خمسة وعشرين دقيقة من الممكن أن نخرجه من الفرن، ومن ثم يتم وضعه فوق كمية من الشبت والبقدونس المفرومين ناعم، وبعدها نقوم بالتتبيل للباذنجان بخليط ملائم من البهارات مع الملح وفصل من الثوم المفروم مع إمكانية أن نضيف ملعقة من الخل ويضاف الدريسينج للباذنجان مع تقديمه مع السلطة.

فوائد تناول الباذنجان

هناك الكثير من الفوائد الصحية عند تناول الباذنجان ومن أهم هذه الفوائد أنه يمكن الجسم من امتصاص الحديد بكل سهولة، كما أن تناول الباذنجان يساعد في الحفاظ علي أغشية الخلاية الدهنية الموجودة في المخ، كما أن هناك دراسات أثبتت أن تناول الباذنجان يعمل علي تنظيم ضغط الدم كما أنه يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد أيضا في خفض الوزن.