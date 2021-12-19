لن تتخيلي جمال شفايفك الوردية.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الثابت الساحر بمكونات طبيعية 100%

مستحضرات التجميل هي الهوس ‏الذي تحلم به كل الفتيات ويحاول انه بقدر الإمكان جمع العديد من الماركات و العلامات التجارية الشهيرة التي تقوم ببيع مستحضرات التجميل ولكن جميع هذه المنتجات يكون لها آثار جانبية تتسبب في العديد من المشاكل التي تصيب البشرة والشفاه والجسم وباقي المناطق ولابد من الحرص على استخدام مستحضرات التجميل المناسبة التي تساعد على المحافظة على البشرة وربما يكون ذلك من الصعب توفرها لانه مستحضرات التجميل جميعها تتكون من مواد كيميائية لأنها تعتمد على البقاء لفترة طويلة ولكن يمكننا صنع بعض الخلطات الوصفات الطبيعية التي تساعدنا على المحافظة على البشرة وتعطيها ‏شكلا جميلا وفي نفس الوقت تكون صحية ولا تسبب أي مشاكل ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل احمر الشفاه باستخدام الفازلين حتى يعطينا نتيجة رائعة ولون جميل يشبه الألوان التي نقوم بشرائها من أشهر ماركات التجميل.

‏مكونات عمل احمر الشفاه باستخدام الفازلين

الفازلين ‏هو المكون الرئيسي لهذا الخليج ولكن توجد بعض المكونات الأخرى التي تعمل على إعطاء الشفاه لون مميز وجميع هذه المكونات الطبيعية ولا تسبب أي أضرار للشفاء بل على العكس تجعلها مظهر جميل وناعن ويمكن استخدام أي لون ‏نريد الحصول عليه وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد خلطة احمر الشفاه باستخدام الفازلين ‏وهذه المكونات هي:

ملعقة متوسطة من الفازلين.

ملعقة متوسطة من جوز الهند.

ملعقة متوسطة من زين الياسمين.

ملعقة متوسطة من الكاكو.

علبة مناسبة لنقوم بوضع فيها جميع مكونات خلطة الفازلين لروج الشفاة.

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خطوات عمل احمر الشفاه في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاجها لإعداد احمر الشفاه في المنزل وهذه الخطوات هي:

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