لن تتخيلي جمال شفايفك الوردية.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الثابت الساحر بمكونات طبيعية 100%

مستحضرات التجميل هي الهوس الذي تحلم به كل الفتيات ويحاول انه بقدر الإمكان جمع العديد من الماركات و العلامات التجارية الشهيرة التي تقوم ببيع مستحضرات التجميل ولكن جميع هذه المنتجات يكون لها آثار جانبية تتسبب في العديد من المشاكل التي تصيب البشرة والشفاه والجسم وباقي المناطق ولابد من الحرص على استخدام مستحضرات التجميل المناسبة التي تساعد على المحافظة على البشرة وربما يكون ذلك من الصعب توفرها لانه مستحضرات التجميل جميعها تتكون من مواد كيميائية لأنها تعتمد على البقاء لفترة طويلة ولكن يمكننا صنع بعض الخلطات الوصفات الطبيعية التي تساعدنا على المحافظة على البشرة وتعطيها شكلا جميلا وفي نفس الوقت تكون صحية ولا تسبب أي مشاكل ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل احمر الشفاه باستخدام الفازلين حتى يعطينا نتيجة رائعة ولون جميل يشبه الألوان التي نقوم بشرائها من أشهر ماركات التجميل.مكونات عمل احمر الشفاه باستخدام الفازلين
الفازلين هو المكون الرئيسي لهذا الخليج ولكن توجد بعض المكونات الأخرى التي تعمل على إعطاء الشفاه لون مميز وجميع هذه المكونات الطبيعية ولا تسبب أي أضرار للشفاء بل على العكس تجعلها مظهر جميل وناعن ويمكن استخدام أي لون نريد الحصول عليه وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد خلطة احمر الشفاه باستخدام الفازلين وهذه المكونات هي:
- ملعقة متوسطة من الفازلين.
- ملعقة متوسطة من جوز الهند.
- ملعقة متوسطة من زين الياسمين.
- ملعقة متوسطة من الكاكو.
- علبة مناسبة لنقوم بوضع فيها جميع مكونات خلطة الفازلين لروج الشفاة.
فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاجها لإعداد احمر الشفاه في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولا سنقوم بإحضار علبة مناسبة حتى يقوم بتخزين احمر الشفاه بها.
- بعد ذلك سنقوم بجمع جميع المكونات داخل علبة واحدة زيت الياسمين وجوز الهند والكاكاو والفازلين ونقوم بتقليب هذه المكونات معا جيدا حتى تمتزج وتصبح خليطًا متجانسًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في العلبة ولا بد من تركها في الثلاجة لبعض الوقت ولابد أن نستمر على ذلك.
- يمكن استخدام هذا الخليط عند الخروج من المنزل من خلال وضع بعض مكونات الخليط على شفاه تدليكها جيدا حتى نحصل على اللون الذي نرغب الوصول له.
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مستحضرات التجميل هي الهوس الذي تحلم به كل الفتيات ويحاول انه بقدر الإمكان جمع العديد من الماركات و العلامات التجارية الشهيرة التي تقوم ببيع مستحضرات التجميل ولكن جميع هذه المنتجات يكون لها آثار جانبية تتسبب في العديد من المشاكل التي تصيب البشرة والشفاه والجسم وباقي المناطق ولابد من الحرص على استخدام مستحضرات التجميل المناسبة التي تساعد على المحافظة على البشرة وربما يكون ذلك من الصعب توفرها لانه مستحضرات التجميل جميعها تتكون من مواد كيميائية لأنها تعتمد على البقاء لفترة طويلة ولكن يمكننا صنع بعض الخلطات الوصفات الطبيعية التي تساعدنا على المحافظة على البشرة وتعطيها شكلا جميلا وفي نفس الوقت تكون صحية ولا تسبب أي مشاكل ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل احمر الشفاه باستخدام الفازلين حتى يعطينا نتيجة رائعة ولون جميل يشبه الألوان التي نقوم بشرائها من أشهر ماركات التجميل.مكونات عمل احمر الشفاه باستخدام الفازلين
الفازلين هو المكون الرئيسي لهذا الخليج ولكن توجد بعض المكونات الأخرى التي تعمل على إعطاء الشفاه لون مميز وجميع هذه المكونات الطبيعية ولا تسبب أي أضرار للشفاء بل على العكس تجعلها مظهر جميل وناعن ويمكن استخدام أي لون نريد الحصول عليه وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد خلطة احمر الشفاه باستخدام الفازلين وهذه المكونات هي:
- ملعقة متوسطة من الفازلين.
- ملعقة متوسطة من جوز الهند.
- ملعقة متوسطة من زين الياسمين.
- ملعقة متوسطة من الكاكو.
- علبة مناسبة لنقوم بوضع فيها جميع مكونات خلطة الفازلين لروج الشفاة.
فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاجها لإعداد احمر الشفاه في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولا سنقوم بإحضار علبة مناسبة حتى يقوم بتخزين احمر الشفاه بها.
- بعد ذلك سنقوم بجمع جميع المكونات داخل علبة واحدة زيت الياسمين وجوز الهند والكاكاو والفازلين ونقوم بتقليب هذه المكونات معا جيدا حتى تمتزج وتصبح خليطًا متجانسًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في العلبة ولا بد من تركها في الثلاجة لبعض الوقت ولابد أن نستمر على ذلك.
- يمكن استخدام هذا الخليط عند الخروج من المنزل من خلال وضع بعض مكونات الخليط على شفاه تدليكها جيدا حتى نحصل على اللون الذي نرغب الوصول له.
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