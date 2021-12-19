أصبغي شعرك باللون الذهبي الرائع طريقة عمل صبغة الشعر باستخدام الكركم ومفيده جدا لشعرك

صبغة الشعر يحبها العديد من السيدات بتغيير لون شعرهم بشكل دائم إلى لون جذاب، حيث دائمًا يسعون إلى الصبغات الكيميائية التي يمكن أن تضر شعرهم وتتسبب في العديد من الأضرار الأخرى والتي منها تساقط الشعر، ولكن هناك أيضًا بعض من الخلطات المنزلية التي يمكن استخدامها في الحصول على صبغة شعر مميزة مثل اللون الذهبي الذي يناسب البعض من السيدات وليس الجميع، ولكن من خلال الكركم يمكنكِ عملها بسهولة في المنزل.

فبدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل غالية الثمن يمكن عمل وصفة سهلة في المنزل، وتأتي أهم مكوناتها بهذا الشكل:

لا بد من إضافة حوالي 3 ملاعق من مسحوق الكركم.

كما أنه نحتاج إلى حوالي ملعقة واحدة من القهوة.

كما أنه ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

لا بد من إضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

صبغة الكركم



وتأتي طريقة العمل من خلال الخطوات الآتية بسهولة، وهي:

غسل الشعر بشكل جيد قبل القيام بعملية الصبغة مع تجفيفه جيدًا.

نحضر وعاء آخر لنضع به ثلاثة ملاعق من الكركم بالإضافة إلى ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

نضيف على هذا الخليط ملعقتان كبيرتان من الفازلين ومن ثم زيت الزيتون مع الخروع.

خلط كافة المكونات المذكورة معًا بشكل جيد للحصول على مزيج يمكن استخدامه بسهولة.

نضعه على الشعر مع استخدام فرشاة ليتم فرده بسهولة عليه.

وخلال وضعه نقوم بتمشيه بمشط خشبي بشكل جيد.

نضع قبعة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف إذا لم تكن ساعتين.

بعد مرور الوقت الكافي يتم غسله بشكل جيد بالماء الجاري مع الشامبو لنلاحظ النتيجة الفعالة بعد ذلك وتكوني قد حصلتي بالفعل عليها.

تحب العديد من النساء صبغات الشعر ، حيث تقوم بتغيير لون شعرهن بشكل دائم إلى ألوان جذابة لأنهن يبحثن دائمًا عن الصبغات الكيميائية التي قد تتلف الشعر وتتسبب في العديد من الإصابات الأخرى (بما في ذلك تساقط الشعر) ، ولكن هناك أيضًا بعض الخلطات المنزلية التي يمكنك استخدامها للحصول على صبغة شعر فريدة مثل صبغة شعر ذهبية مناسبة لبعض النساء ولكن ليس للجميع ولكن مع الكركم يمكنك صنعها بسهولة في المنزل.

فوائد صبغة الكركم