بنصف كوب من الزبادي اعملي كريم اللوز والزبادي السحري في تفتيح البشرة ولمعانها

يعد كريم اللوز والزبادي من الكريمات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم اللوز الرهيب لتفتيح البشرة، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزبادي واللوز ويعرف عن اللوز بفوائده الكثيرة علي البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب والتجاعيد، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم اللوز السحري في تفتيح البشرة.

فوائد كريم اللوز للبشرة

هناك عدة فوائد لكريم اللوز على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد البشرة على حمايتها من أشعة الشمس الضارة لاحتوائه على فيتامين ه‍.

يعمل على إزالة البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب والتخلص من الشوائب.

يزيل الهالات السوداء حول العين والانتفاخ كما يمتص الزيوت الزائدة من البشرة.

يقلل من ظهور التجاعيد المزعجة والخطوط الرفيعة كما يمنح البشرة الحيوية والنضارة.

مكونات عمل كريم اللوز

يتكون كريم اللوز لتفتيح البشرة من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من الزبادي.

٤ قطرات من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

٧ حبات من اللوز.

٣ أعواد من الزعفران.

ملعقة صغيرة من خشب الصندل المطحون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم اللوز لتفتيح البشرة يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-