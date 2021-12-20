بحبة من الطماطم اصنعي كريم الطماطم السحري في شد البشرة وتفتيحها بشكل فوري

يعد كريم الطماطم السحري في شد البشرة وتفتيحها من أفضل الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وشدها وإعطاءها الحيوية والنضارة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن خلطات طبيعية بعيداً عن استخدام مواد كيماوية تعمل على تلف البشرة، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهو الطماطم والليمون ويعرف عن الطماطم بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الطماطم السحري للبشرة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

ينعش رائحة الفم ويتخلص من الروائح الكريهة.

يستخدم في الكثير من المستحضرات الطبية للبشرة كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

له قدرة كبيرة في حرق الدهون وإزالة الشحوم من الجسم.

مكونات عمل كريم الطماطم للبشرة

يتكون كريم الطماطم للبشرة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كمان يلي:-

قطرات من عصير الليمون.

حبة من الطماطم.

نصف حبة من قشور الليمون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الطماطم السحري للبشرة يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بهرس حبة من الطماطم بشكل جيد حتى تصبح ناعمة. بعد ذلك نقوم بإضافة قشر الليمون مع عصير الليمون ونستمر بالخلط حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم الطماطم السحري للبشرة في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-