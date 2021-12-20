عمرك ما هتتشري الجاهزة تاني.. النوتيلا الاقتصادية الاصلية في المنزل بمكونات بسيطة

عمرك ما هتتشري الجاهزة تاني.. النوتيلا الاقتصادية الاصلية لكل من يبحث عن خطوات عمل النوتيلا الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وموفرة نقدم لكم شرح كامل ومفصل لكيفية عملها بأرخص المكونات وبطريقة سهلة في وقت قياسي، فالنوتيلا تعد من أفضل أنواع وأطعمة الشيكولاتة التي يفضلها الأطفال بشكل خاص وتمد الإنسان بالطاقة والحيوية ولها فوائد كثيرة ولكنها تتميز بارتفاع أسعارها وستحصلين من هذه الطريقة على نفس طعم النوتيلا الجاهزة وأكثر لذة منه ويمكنك عمل الكميات التي تريدينها. خطوات عمل النوتيلا الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وموفرة كوب واحد من السكر الناعم.

بندق محمص في كوب واحد كبير.

رشة فانيليا.

2 ملعقة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة واحدة من الزيت البندق.

1\2 كوب من الحليب الطازج.

كمية من الزبدة في ملعقة واحدة.

1\4 كوب من الحليب المكثف. خطوات العمل أحضري وعاء لخلط المكونات الآتية في وعاء مناسب (الحليب بالنوعين والسكر الأبيض والكاكاو) ونقلبهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الوعاء على درجة حرارة نار متوسطة ثم أضيفي بالتدريج الزيت الموجود في المكونات حتى تنجح الطريقة.

ضعي الحليب المكثف على الخليط على النار وقلبيه معه جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ثم بعد ذلك أضيفي الزبدة إلى الخليط واستمري في تحريكها في الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

ارفعي الوعاء من على النار حتى يبرد قليلًا وأحضري علبة نوتيلا قديمة ولكن يجب أن تكون نظيفة وجافة وضعي بداخلها الخليط وقومي بإغلاق العلبة وضعيها داخل الثلاجة حتى تتجمد وتبرد وأخرجيها وقت الحاجة. طريقة أخرى لعمل النوتيلا الاقتصادية المكونات:- كوب واحد من الحليب السائل.

سكر أبيض في كوب كبير.

1\2 كوب من الزيت.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من النسكافيه. خطوات عمل الطريقة باستخدام بولة كبيرة وعميقة ضعي الحليب والكاكاو والسكر والنسكافية مع بعضهم واخفقيهم جيدًا باستخدام مضرب البيض.

أضيفي الزيت إلى الخليط بالتدريج واستمري في الخفق والتقليب حتى تحصلي على قوام متماسك وكريمي.

ضعي الشيكولاتة في وعاء بلاستيكي أو علبة نوتيلا قديمة وأغلقيها وضعيها داخل الثلاجة وتناوليها وقت رغبتك أو لحشوها داخل الكريب أو المعجنات. خطوات عمل النوتيلا الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وموفرةخطوات العملطريقة أخرى لعمل النوتيلا الاقتصادية المكونات:-خطوات عمل الطريقة الوسوم

عمرك ما هتتشري الجاهزة تاني.. النوتيلا الاقتصادية الاصلية لكل من يبحث عن خطوات عمل النوتيلا الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وموفرة نقدم لكم شرح كامل ومفصل لكيفية عملها بأرخص المكونات وبطريقة سهلة في وقت قياسي، فالنوتيلا تعد من أفضل أنواع وأطعمة الشيكولاتة التي يفضلها الأطفال بشكل خاص وتمد الإنسان بالطاقة والحيوية ولها فوائد كثيرة ولكنها تتميز بارتفاع أسعارها وستحصلين من هذه الطريقة على نفس طعم النوتيلا الجاهزة وأكثر لذة منه ويمكنك عمل الكميات التي تريدينها. خطوات عمل النوتيلا الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وموفرة كوب واحد من السكر الناعم.

بندق محمص في كوب واحد كبير.

رشة فانيليا.

2 ملعقة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة واحدة من الزيت البندق.

1\2 كوب من الحليب الطازج.

كمية من الزبدة في ملعقة واحدة.

1\4 كوب من الحليب المكثف. خطوات العمل أحضري وعاء لخلط المكونات الآتية في وعاء مناسب (الحليب بالنوعين والسكر الأبيض والكاكاو) ونقلبهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الوعاء على درجة حرارة نار متوسطة ثم أضيفي بالتدريج الزيت الموجود في المكونات حتى تنجح الطريقة.

ضعي الحليب المكثف على الخليط على النار وقلبيه معه جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ثم بعد ذلك أضيفي الزبدة إلى الخليط واستمري في تحريكها في الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

ارفعي الوعاء من على النار حتى يبرد قليلًا وأحضري علبة نوتيلا قديمة ولكن يجب أن تكون نظيفة وجافة وضعي بداخلها الخليط وقومي بإغلاق العلبة وضعيها داخل الثلاجة حتى تتجمد وتبرد وأخرجيها وقت الحاجة. طريقة أخرى لعمل النوتيلا الاقتصادية المكونات:- كوب واحد من الحليب السائل.

سكر أبيض في كوب كبير.

1\2 كوب من الزيت.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من النسكافيه. خطوات عمل الطريقة باستخدام بولة كبيرة وعميقة ضعي الحليب والكاكاو والسكر والنسكافية مع بعضهم واخفقيهم جيدًا باستخدام مضرب البيض.

أضيفي الزيت إلى الخليط بالتدريج واستمري في الخفق والتقليب حتى تحصلي على قوام متماسك وكريمي.

ضعي الشيكولاتة في وعاء بلاستيكي أو علبة نوتيلا قديمة وأغلقيها وضعيها داخل الثلاجة وتناوليها وقت رغبتك أو لحشوها داخل الكريب أو المعجنات. خطوات عمل النوتيلا الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وموفرةخطوات العملطريقة أخرى لعمل النوتيلا الاقتصادية المكونات:-خطوات عمل الطريقة

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