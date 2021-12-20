أعملي طاجن الفريك باللحمة في الفرن بتوابل وخلطة جنان ألذ طاجن هيدفيكي في الشتاء

الفريك هو القمح الأخضر ويتم حصد السنابل وهي خضراء ثم يحرق في درجة حرارة مرتفعة ويجرش لكي يكون برغل وهو يتميز بفوائدة الصحية المذهلة وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة فتابعونا. طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة المكونات: نصف كيلو لحمة مسلوقة.

كوب فريك.

بصلة كبيرة.

كوب عصير طماطم.

3 أكواب ماء.

2 ملعقة سمنة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف الفريك جيدا للتخلص من الشوائب التي توجد به ثم يغسل وينقع في الماء لمدة ساعتين حتى يصبح لين. نبشر البصل ثم يضاف عليه رشة من الملح والفلفل الأسود نحضر طاجن وندهن جيدا بالسمنة في وعاء كبير يقلب البصل المبشور. مع عصير الطماطم والفريك ونتبل بالملح والفلفل الأسود نضع نصف مقدار الفريك في الطاجن ثم طبقة من اللحم. بعد ذلك يضاف باقي كمية الفريك وعلى الوجه يصب الماء المغلي مع ملعقة من السمنة وندخل الطاجن الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج. عندما يخرج من الفرن نتركه حتى يهدأ قليلا ثم يقدم وهو ساخن مع طبق سلطة خضراء ومخلل مشكل وبالهنا والشفا. طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة المفرومة طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة المفرومة المكونات: بصل.

لحمة مفرومة.

فريك منقوع ومصفي.

سمنة.

طماطم مفرومة.

بهارات.

فلفل رومي.

جزر مفروم.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نضع السمنة في وعاء ونرفعه على النار ثم نشوح البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود ثم تضاف اللحمة المفرومة. نقلب المكونات مع بعض جيدا حتى لا يحدث تكتلات في اللحمة ونضع الجزر مع الفلفل الرومي والطماطم ونتبل بالبهارات مع الملح والفلفل الأسود. عندما تنضج اللحمة وتتشرب جميع السوائل يضاف الفريك ثم عصير الطماطم ونترك الخليط على النار حتى الغليان. نحضر طاجن ساخن ومدهون بالسمنة ويصب الخليط بداخله مع إضافة كوب من الماء الساخن أو مرقة ويغطي الطاجن بورقة فويل. ندخله إلى فرن ساخن ونتركه لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج ثم يرفع ورق الفويل ويوضع تحت الشواية عدة دقائق. عندما يخرج من الفرن يقدم وهو ساخن مع بطاطس محمرة وشوربة وبالهنا والشفا. فوائد طاجن الفريك يحتوي الفريك على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وبالتالي يعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة وهو غني أيضا بالبروتينات وكذلك منخفض في السعرات الحرارية وترتفع قيمتة الغذائية.

غني باللوتين والزاكسانين وهما عبارة عن مضادات أكسدة طبيعية وبالتالي يقوم بحماية العين من الأمراض ويحسن من صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك. فوائد طاجن الفريك الوسوم

الفريك هو القمح الأخضر ويتم حصد السنابل وهي خضراء ثم يحرق في درجة حرارة مرتفعة ويجرش لكي يكون برغل وهو يتميز بفوائدة الصحية المذهلة وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة فتابعونا. طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة المكونات: نصف كيلو لحمة مسلوقة.

كوب فريك.

بصلة كبيرة.

كوب عصير طماطم.

3 أكواب ماء.

2 ملعقة سمنة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف الفريك جيدا للتخلص من الشوائب التي توجد به ثم يغسل وينقع في الماء لمدة ساعتين حتى يصبح لين. نبشر البصل ثم يضاف عليه رشة من الملح والفلفل الأسود نحضر طاجن وندهن جيدا بالسمنة في وعاء كبير يقلب البصل المبشور. مع عصير الطماطم والفريك ونتبل بالملح والفلفل الأسود نضع نصف مقدار الفريك في الطاجن ثم طبقة من اللحم. بعد ذلك يضاف باقي كمية الفريك وعلى الوجه يصب الماء المغلي مع ملعقة من السمنة وندخل الطاجن الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج. عندما يخرج من الفرن نتركه حتى يهدأ قليلا ثم يقدم وهو ساخن مع طبق سلطة خضراء ومخلل مشكل وبالهنا والشفا. طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة المفرومة طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة المفرومة المكونات: بصل.

لحمة مفرومة.

فريك منقوع ومصفي.

سمنة.

طماطم مفرومة.

بهارات.

فلفل رومي.

جزر مفروم.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نضع السمنة في وعاء ونرفعه على النار ثم نشوح البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود ثم تضاف اللحمة المفرومة. نقلب المكونات مع بعض جيدا حتى لا يحدث تكتلات في اللحمة ونضع الجزر مع الفلفل الرومي والطماطم ونتبل بالبهارات مع الملح والفلفل الأسود. عندما تنضج اللحمة وتتشرب جميع السوائل يضاف الفريك ثم عصير الطماطم ونترك الخليط على النار حتى الغليان. نحضر طاجن ساخن ومدهون بالسمنة ويصب الخليط بداخله مع إضافة كوب من الماء الساخن أو مرقة ويغطي الطاجن بورقة فويل. ندخله إلى فرن ساخن ونتركه لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج ثم يرفع ورق الفويل ويوضع تحت الشواية عدة دقائق. عندما يخرج من الفرن يقدم وهو ساخن مع بطاطس محمرة وشوربة وبالهنا والشفا. فوائد طاجن الفريك يحتوي الفريك على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وبالتالي يعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة وهو غني أيضا بالبروتينات وكذلك منخفض في السعرات الحرارية وترتفع قيمتة الغذائية.

غني باللوتين والزاكسانين وهما عبارة عن مضادات أكسدة طبيعية وبالتالي يقوم بحماية العين من الأمراض ويحسن من صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك. فوائد طاجن الفريك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي طاجن الفريك باللحمة في الفرن بتوابل وخلطة جنان ألذ طاجن هيدفيكي في الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.