فكرة جهنمية لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة بدون مقوار بكل سهولة وبدون مجهود

تعتبر المحاشي من الأطباق الرئيسية المعروفة في جميع الدول العربية وهي تتميز بطعمها اللذيذ ولذلك يحبها الكبار والأطفال وتوجد أنواع كثيرة من المحشي ولكل واحد منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، ومنها الكرنب وورق العنب والكوسا والباذنجان ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة فتابعونا.

التطرية:

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة

في البداية يجب أن نقوم بتطرية الباذنجان عن طريق فركه على سطح صلب أو الضغط عليه حتى يصبح لين من الداخل وبالتالي يمكن تقويره سريعا وبدون أي مجهود.

أما الكوسا نقوم بعمل حفر كثيرة بها من الداخل باستخدام المقوار ثم تلف في اتجاه واحد وسوف يخرج ما بداخلها بشكل سريع وبدون تعب.

استخدام السكين

نأخذ السكين الخاص بتقطيع الطعام ويجب أن يكون الحرف رفيع ونقوم بتقوير الباذنجان أو الكوسا بها عن طريق لف السكين بالقرب من الجلد حتى يخرج ما بداخله بكل سهولة ولكن يجب التعامل بحذر لكي لا يقطع الباذنجان أو الكوسا.

قطاعة التفاح

يمكن استخدام قطاعة التفاح في تقوير الباذنجان والكوسا عن طريق تثبيت القطاعة على الخضار ثم تلف ولكن احرصي على أن تكون بعيدة عن الجلد والقاع وبعد ذلك ترفع بكل سهولة وتسحب القلب الخضار وبالتالي يكون جاهز للحشو.

طريقة لحفر الكوسا والباذنجان بكل سهولة

المكونات:

كيلو من الكوسا.

كيلو من الباذنجان.

ماء.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير:

سوف نبدأ بالكوسا يجب أن نقوم بغسلها جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة بها بعد ذلك نزيل الجزء الذي يوجد في الأعلى. ثم نحضر المقوار ونضعه في منتصف الكوسا من الأعلى ويلف في اتجاه واحد ويجب الحذر من اقتراب المقوار من القاع حتى لا يحدث بها ثقوب. أثناء التقوير يجب اللف في اتجاه واحد ثم توضع في وعاء مملوء بكمية مناسبة من الماء وملعقة من الملح لحين الانتهاء من باقي الكمية. أما الباذنجان يزيل الجزء الأخضر الذي يوجد في الأعلى بالسكين ثم نضغط عليه جيدا لكي يصبح طري وبعد ذلك يقور بنفس الطريقة. ثم يشوح في ملعقة من الزيت على النار لكي يكون ذات مذاق مميز والآن أصبح الباذنجان والكوسا جاهزين للحشو.

إذا كان الخضار يوجد داخل الثلاجة يجب إخراجه من الثلاجة قبل تقويره بثلث ساعة لكي يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

بعد تقوير الكوسا والباذنجان يجب وضعهم في وعاء به كمية مناسبة من الماء وملعقة من الملح حتى لا يسود الباذنجان ولا تتكسر الكوسا.

ينصح باستخدام حفارة حادة ومناسبة ويجب اختيار خضار طازج لكي يكون سهل في عملية التقوير والحشو.

نصائح لتسهيل حفر الكوسا والباذنجان