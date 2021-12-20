أسرع وأقوى خلطات طبيعية مذهلة لتطويل الشعر في وقت قياسي

الكثير من الفتيات والسيدات يحلمن بالحصول على شعر طويل قوي وصحي، وهذا الحلم يجعلهم ينفقون الكثير من المال على مواد كيمياوية فقط تضر بالشعر وصحته، وتبدأ رحلة البحث عن وصفات وخلطات طبيعية يمكنها أن تجعل السيدات والفتيات يمتلكن شعر طويل وقوي، فكما نعلم جيداً أهمية الشعر الطويل للسيدات فهو سر جمالهم ودليل أنوثاهم، ولذلك قررنا أن نقدم لكم في هذا المقال أسرع وأقوى خلطات طبيعية لتطويل الشعر في وقت قياسي.

أقوى وأسرع خلطات لتطويل الشعر

منذ قديم الزمن اشتهرت مقولة وهي “تاج المرأة الشعر” وهذا الأمر بالفعل حقيقي، فالمرأة دون شعر تتأثر أنوثتها كثيراً، وبما أن الشعر يتعرض للكثير من العوامل التي تؤثر فيه بشكل سلبي وتعمل على تقصفه وتساقط، هناك خلطات طبيعية مذهلة للغاية عرفت منذ سنوات بعيدة وكانت تستخدمها الملكات في قديم الزمن.

خلطات طبيعية مذهلة لتطويل الشعر

في عالم الطبيعية هناك الكثير والكثير من الوصفات التي يمكن من خلالها الحصول على شعر طويل وصحي، وأيضاً تلك الوصفات والخلطات تعالج الشعر المتساقط الضعيف، وهي كالتالي:

خلطة القهوة مع زيت جوز الهند:

تعتبر تلك الوصفة هي الأفضل والأقوى للحصول على شعر طويل صحي، فالكافين يعمل على تحفيز بصيلات الشعر، ولتحضير تلك الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند الخام.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

نحضر وعاء ونخلط فيه كافة المكونات جيداً، للحصول على خليط ناعم.

يطبق الخليط على الشعر من الجذور للأطراف وتترك ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو، وينصح بتكرار الخلطة مرة أسبوعياً.

طريقة التحضير:خلط البيض مع عصير الليمون:

كما نعلم جيداً أن البيض غني بعنصر البروتين وغيرها من العناصر، والتي تعمل على تغذية الشعر ونموه بشكل صحي، فقط لتجهيز الخلطة نحتاج إلي:

بيضة واحدة.

عصير الليمون.

فقط نأخذ بياض البيض ونضيف عليه عصير الليمون ونقلب جيداً، وهذا للحصول على مزيج رغوي.

يتم وضع المزيج على الشعر من الجذور للأطراف ونلف الشعر بعد ذلك، ويترك 20 دقيقة ثم نغسله، وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

طريقة التحضير: