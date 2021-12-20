طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بالتتبيلة السرية بطعم رهيب ألذ طاجن هتعمليه

طاجن المكرونة باللحمة المفرومة سهل جدا في تحضيره ويحتوي علي مكونات بسيطة ويعد من الأطباق المتكاملة والمغذية والتي يكون بها عناصر ومواد غذائية كثيرة مثل الفيتامينات والبروتينات وهذا لأن المكون الأساسي لهذه الأكلة هي اللحمة، ويمكن تناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء ومن ضمن الأطباق التي تكون مناسبة بجانبها هي السلطة والبطاطس المقلية. مكونات عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة نصف كيلو من المكرونة الفرن.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

حبتان من الطماطم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

مكعب من المرقة.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ويتم إضافة حبتان كبيرتان من البصل المفروم ثم نقوم بتقليبه، ونضع ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعض ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر، وقومي بتقليبها لمدة عشر دقائق ثم نضيف ثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم وحبتان من الطماطم المفروم ويتم تقليبهم ونضع ربع كوب من عصير الطماطم ونتركه علي النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعها من علي النار.

وبعد ذلك يتم تحضير المكرونة وهذا من خلال وضع وعاء عميق علي النار وبه كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع المكرونة ونضيف رشة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت ويتم تقليبها ونتركها علي النار حتي يتم تسويتها ثم نرفعها من علي النار ونقوم بتصفيتها جيدا.

ولتحضير البشاميل نضع إناء علي النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت ثم نضيف خمس ملاعق من الدقيق الأبيض ويتم تقليبهم ونضع مكعب من المرقة ونستمر في التقليب وعند تغيير لون الدقيق، يتم إضافة كوبان كبيران من الحليب السائل ولكن تدريجيا مع الإستمرار في التقليب حتي يكون قوامه كريمي وناعم ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وقومي بتقليبهم ورفعهم من علي النار.

ثم نحضر طاجن ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نجهز وعاء كبير ونضع به المكرونة المسلوقة والبشاميل واللحمة ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع هذا الخليط في الطاجن وممكن أن نضيف عليه كمية من الجبن، ونقوم بإدخاله في الفرن ونتركه حتي يكون لونه ذهبي ثم يتم إخراجه وتقديمه. مكونات عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومةطريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة الوسوم

طاجن المكرونة باللحمة المفرومة سهل جدا في تحضيره ويحتوي علي مكونات بسيطة ويعد من الأطباق المتكاملة والمغذية والتي يكون بها عناصر ومواد غذائية كثيرة مثل الفيتامينات والبروتينات وهذا لأن المكون الأساسي لهذه الأكلة هي اللحمة، ويمكن تناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء ومن ضمن الأطباق التي تكون مناسبة بجانبها هي السلطة والبطاطس المقلية. مكونات عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة نصف كيلو من المكرونة الفرن.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

حبتان من الطماطم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

مكعب من المرقة.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ويتم إضافة حبتان كبيرتان من البصل المفروم ثم نقوم بتقليبه، ونضع ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعض ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر، وقومي بتقليبها لمدة عشر دقائق ثم نضيف ثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم وحبتان من الطماطم المفروم ويتم تقليبهم ونضع ربع كوب من عصير الطماطم ونتركه علي النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعها من علي النار.

وبعد ذلك يتم تحضير المكرونة وهذا من خلال وضع وعاء عميق علي النار وبه كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع المكرونة ونضيف رشة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت ويتم تقليبها ونتركها علي النار حتي يتم تسويتها ثم نرفعها من علي النار ونقوم بتصفيتها جيدا.

ولتحضير البشاميل نضع إناء علي النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت ثم نضيف خمس ملاعق من الدقيق الأبيض ويتم تقليبهم ونضع مكعب من المرقة ونستمر في التقليب وعند تغيير لون الدقيق، يتم إضافة كوبان كبيران من الحليب السائل ولكن تدريجيا مع الإستمرار في التقليب حتي يكون قوامه كريمي وناعم ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وقومي بتقليبهم ورفعهم من علي النار.

ثم نحضر طاجن ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نجهز وعاء كبير ونضع به المكرونة المسلوقة والبشاميل واللحمة ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع هذا الخليط في الطاجن وممكن أن نضيف عليه كمية من الجبن، ونقوم بإدخاله في الفرن ونتركه حتي يكون لونه ذهبي ثم يتم إخراجه وتقديمه. مكونات عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومةطريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

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