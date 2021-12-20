بكوب زبادي حضري أحلى كراتين للشعر في المنزل لفرد الشعر والتخلص من الخشونة والتجعيد

بكوب زبادي حضري أحلى كراتين للشعر، يوجد الكثير من المشاكل التي تواجه الشعر يوميا ومن ضمنها سقوط الشعر وخشونته وتلفه ومع استخدامنا للمواد الكيماوية يتلف الشعر أكثر ويكون عرضه للتساقط، لذلك يبحث العديد من الناس عن حل آمن وطبيعي للحفاظ على الشعر ناعم وجميل كالحرير، لأن من المعروف بعد استخدام البروتين أو الكرياتين يتأذى الشعر بصورة بشعة، لذلك لا غنى عن الوصفات الطبيعية.

بكوب زبادي حضري أحلى كيراتين للشعر

لفرد الشعر المجعد وتنعيمه كل ما عليك استخدام مكونات طبيعية حتى يصبح لديك شعر ناعم وحيوي، وهذه المكونات تتوفر في كل البيوت وتقوم بالمحافظة على الشعر من الجذور للأطراف، حيث يمكنك عمل كريم منزلي لفرد الشعر المجعد أو الخشن، والذي يتلخص في المكونات التالية:

كوب زبادي صغير.

ملعقة من الفازلين الطبي كبيرة

ملعقتين من زيت الزيتون كبيرتين.

في إناء متوسط الحجم قومي بإضافة الفازلين وزيت الزيتون وبعدها تتم إضافة الزبادي وقومي بخلط المكونات حتى تمتزج ويصبح قوامها كريمي.

يتم توزيع الخليط على الشعر فقط وليس على فروة الرأس، يتم لفه جيداً حوالي نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك ويفضل أن يكون طبي، ويتم استخدام البلسم بعد الشامبو.

كل ما عليك هو تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتجعل الشعر مفرود كالحرير وناعم.

كيفية تحضير كيراتين للشعر من كوب زباديطريقة أخرى لتحضير كيراتين للشعر بكوب من الزبادي

المكونات:

كوب من الزبادي.

بيضة.

ملعقة نشا.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: