ألذ صينية كفتة بالبطاطس على طريقة وتتبيلة الحاتي بطعم ومذاق أول مرة تدوقيها

تعتبر الكفتة من ضمن الأكلات التي تكون مشهورة في جميع الدول علي مستوي العالم حيث أنها تتميز بطعم رائع وجميل ولها رائحة جذابة ولذيذة فقد نجد عدد كبير من الأطفال يحبون تناول الكفتة بكثرة علي الرغم من عدم تناولهم للحمة، ولكن الكفتة لها مذاق مختلف ومحبب لديهم وتوجد طرق كثيرة ومتعددة للكفتة فهي قد تكون مشوية في الفرن أو من الممكن أن نشويها علي الفحم أو علي البوتجاز.

ويمكن أن يتم قلي الكفتة ولكنها غير مرغوبة كثيرا لأنها تحتوي علي كمية كبيرة من الزيت لكن المشوية هي من أخف الأكلات حيث يمكن تناولها في وجبة العشاء فنجد عدد من الناس يقومون بحشوها في سندويتشات ويضيفوا إليها سلطة الطحينة والبطاطس المقلية، وتوجد بعض الأمهات الذين يفضلون التنوع والتغيير في عمل الكفتة فهم يقومون بحشوها بالجبن ويمكنهم أيضا أن يقوموا بعملها بالبطاطس فتسمي هذه الوصفة بإسم الكفتة المشوية بالبطاطس وهي من الوصفات السريعة.

كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البطاطس.

حبتان من البصل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

كمية من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضعه علي النار ونضع به كمية من الماء ونتركها حتي يتم غليانها ثم نقوم بتقشير ثلاث حبات من البطاطس ثم يتم غسلها جيدا ونقوم بتقطيعها علي مكعبات ونضعها في الماء المغلي ونضيف رشة من الملح ونتركها علي النار حتي يتم سلق البطاطس ثم نرفع الوعاء من علي النار ويتم تصفيته ونضعه في طبق مناسب ويتم هرسه جيدا ونضيف إليه كمية من البقدونس المفروم.

ثم نحضر طاسة عميقة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضع اللحمة المفرومة ورشة من الفلفل الأسود والملح ويتم تقليبها وعند تغير لونها نضيف البصل المفروم ناعم ونقوم بالتقليب ثم نضع الفلفل الأخضر المفروم ونضيف بهارات اللحمة والبصل البودر والثوم البودر وجوزة الطيب والكمون ويتم تقليبهم ونتركهم لمجة عشر دقائق ثم نرفعها من علي النار.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به خليط اللحمة وخليط البطاطس ويتم عجنهم جيدا ونتركها في الثلاجه لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن ونتركها حتي تسخن ثم نجهز صينية ونقوم بتشكيل الكفتة علي شكل كور أو أصابع ونضعها في الصينية ثم نقوم بإدخالها في الفرن حتي يتم تسويتها.

مكونات عمل الكفتة المشوية بالبطاطسطريقة عمل الكفتة المشوية بالبطاطس