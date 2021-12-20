سر التونة المعلبة وتحدي أعملي التونة القطع في المنزل بمكونات غير مكلفة بطعم لذيذ

التونة من أجمل الأكلات التي يعشقها عدد كبير من الناس فهي لذيذة جدا في طعمها وعادة نقوم بتناولها في وجبة الغذاء وأحيانا نجد عدد قليل من الأشخاص يمكن أن يتناولونها في وجبة العشاء، حيث أنها تعد من ضمن الأكلات الخفيفة التي لا يوجد بها نسبة عالية من الدهون وهي من المأكولات التي تناسب الأشخاص الذين يعانون من الزيادة في الوزن لأنها تعمل علي تخسيس الجسم بشكل كبير وخاصة إذا تم تناولها بجانب عدد من الخضراوات أو السلطة. مكونات التونة المعلبة كيلو واحد من سمك التونة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من الملح.

ربع كوب صغير الحجم من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. طريقة عمل التونة المعلبة في البداية نقوم بتجهيز كمية سمك التونة ولتكن كيلو ثم يتم تنظيفها جيدا ونقوم بإزالة الجلد ونزع الشوك الذي يوجد بها حتي السمك في النهاية مخلي.

وبعد ذلك قومي بتقطيع سمك التونة علي شكل شرائح متساوية الحجم وسمكها يكون علي حسب الرغبة ثم يتم تجهيز برطمان يفضل أن يكون البرطمان زجاجي ونقوم بغسله وتجفيفه جيدا من الماء بإستخدام فوطة.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ويتم وضع شرائح سمك التونة ولابد من أن نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود بين كل الشرائح وفي النهاية نقوم بالضغط علي شرائح التونة حتي يوجد مسافة بين غطاء البرطمان وسمك التونة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الغطاء جيدا علي البرطمان ويتم تغطيتها جيدا وبعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ويتم وضع برطمان التونة في هذا الوعاء بشرط أن تصل الماء إلي غطاء البرطمان ثم يتم تغطية الوعاء.

ونترك التونة علي النار لمدة ساعة ونصف أو أكثر حتي يتم تسويتها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار ونتركها حتي تبرد ثم نضعها في وعاء محكم الغلق ونضعها في الثلاجه وبهذه الطريقة تكون جاهزة لتناولها في أي وقت. مكونات التونة المعلبةطريقة عمل التونة المعلبة الوسوم

التونة من أجمل الأكلات التي يعشقها عدد كبير من الناس فهي لذيذة جدا في طعمها وعادة نقوم بتناولها في وجبة الغذاء وأحيانا نجد عدد قليل من الأشخاص يمكن أن يتناولونها في وجبة العشاء، حيث أنها تعد من ضمن الأكلات الخفيفة التي لا يوجد بها نسبة عالية من الدهون وهي من المأكولات التي تناسب الأشخاص الذين يعانون من الزيادة في الوزن لأنها تعمل علي تخسيس الجسم بشكل كبير وخاصة إذا تم تناولها بجانب عدد من الخضراوات أو السلطة. مكونات التونة المعلبة كيلو واحد من سمك التونة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من الملح.

ربع كوب صغير الحجم من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. طريقة عمل التونة المعلبة في البداية نقوم بتجهيز كمية سمك التونة ولتكن كيلو ثم يتم تنظيفها جيدا ونقوم بإزالة الجلد ونزع الشوك الذي يوجد بها حتي السمك في النهاية مخلي.

وبعد ذلك قومي بتقطيع سمك التونة علي شكل شرائح متساوية الحجم وسمكها يكون علي حسب الرغبة ثم يتم تجهيز برطمان يفضل أن يكون البرطمان زجاجي ونقوم بغسله وتجفيفه جيدا من الماء بإستخدام فوطة.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ويتم وضع شرائح سمك التونة ولابد من أن نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود بين كل الشرائح وفي النهاية نقوم بالضغط علي شرائح التونة حتي يوجد مسافة بين غطاء البرطمان وسمك التونة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الغطاء جيدا علي البرطمان ويتم تغطيتها جيدا وبعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ويتم وضع برطمان التونة في هذا الوعاء بشرط أن تصل الماء إلي غطاء البرطمان ثم يتم تغطية الوعاء.

ونترك التونة علي النار لمدة ساعة ونصف أو أكثر حتي يتم تسويتها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار ونتركها حتي تبرد ثم نضعها في وعاء محكم الغلق ونضعها في الثلاجه وبهذه الطريقة تكون جاهزة لتناولها في أي وقت. مكونات التونة المعلبةطريقة عمل التونة المعلبة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر التونة المعلبة وتحدي أعملي التونة القطع في المنزل بمكونات غير مكلفة بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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