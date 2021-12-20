دلكي بملعقة قهوة وتخلصي من سواد الجسم كله والمناطق الداكنة وبين الفخذين من أول أستخدام

من الأشياء التي تواجه فيها صعوبة معظم الفتيات هي تفتيح المناطق الداكنة وبالتحديد بين الفخذين ومن ضمن المناطق الداكنةأيضا هي تحت الإبطين والأكواع والبيكيني والركب فكل هذه المناطق يوجد بها سواد غير مرغوب فيه وقد يسبب إزعاج لكل السيدات، وقد يحدث هذا السواء نتيجة الإحتكاك وخاصة بين الفخذين فالأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد هم أكثر الناس الذين يوجد عندهم هذا السواد ولكن باقي المناطق تكون داكنة بسبب عدة عوامل آخري ومثل السواد الذي يوجد تحت الإبطين فهذا يظهر بسبب كثرة إستخدام أنواع مختلفة من مزيلات العرق لذلك لابد من إستخدام خلطات طبيعية تزيل رائحة العرق الكهريهة بشكل نهائي، وكذلك السواد الذي يوجد في منطقة الأكواع والركب يظهر عادة من التعرض لأشعة الشمس الضارة كثيرا أو بسبب عدم تنظيفها من خلال التقشير لأن التقشير مهم جدا فهو يساعد علي التخلص نهائيا من خلايا الجلد الميتة . مكونات خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذين ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذين قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع في الإناء ثاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر وقومي بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم قومي بغسل المناطق الداكنة بإستخدام الماء الدافئ حتي تساعد علي تفتيح المسام، ثم نقوم بوضع خلطة القهوة علي المناطق التي نرغب في تفتيحها ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة أو أكثر.

ثم قومي بإزالة الخلطة من خلال التدليك علي المناطق برفق وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر ونقوم بتجفيفها ونضع كمية من الكريم المرطب أو الفازلين، وقومي بتكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع لتفتيح المناطق الداكنة في أقل من شهر. مكونات خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذينطريقة عمل خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذين الوسوم

من الأشياء التي تواجه فيها صعوبة معظم الفتيات هي تفتيح المناطق الداكنة وبالتحديد بين الفخذين ومن ضمن المناطق الداكنةأيضا هي تحت الإبطين والأكواع والبيكيني والركب فكل هذه المناطق يوجد بها سواد غير مرغوب فيه وقد يسبب إزعاج لكل السيدات، وقد يحدث هذا السواء نتيجة الإحتكاك وخاصة بين الفخذين فالأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد هم أكثر الناس الذين يوجد عندهم هذا السواد ولكن باقي المناطق تكون داكنة بسبب عدة عوامل آخري ومثل السواد الذي يوجد تحت الإبطين فهذا يظهر بسبب كثرة إستخدام أنواع مختلفة من مزيلات العرق لذلك لابد من إستخدام خلطات طبيعية تزيل رائحة العرق الكهريهة بشكل نهائي، وكذلك السواد الذي يوجد في منطقة الأكواع والركب يظهر عادة من التعرض لأشعة الشمس الضارة كثيرا أو بسبب عدم تنظيفها من خلال التقشير لأن التقشير مهم جدا فهو يساعد علي التخلص نهائيا من خلايا الجلد الميتة . مكونات خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذين ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذين قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع في الإناء ثاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر وقومي بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم قومي بغسل المناطق الداكنة بإستخدام الماء الدافئ حتي تساعد علي تفتيح المسام، ثم نقوم بوضع خلطة القهوة علي المناطق التي نرغب في تفتيحها ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة أو أكثر.

ثم قومي بإزالة الخلطة من خلال التدليك علي المناطق برفق وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر ونقوم بتجفيفها ونضع كمية من الكريم المرطب أو الفازلين، وقومي بتكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع لتفتيح المناطق الداكنة في أقل من شهر. مكونات خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذينطريقة عمل خلطة القهوة لتفتيح المناطق الداكنة وبين الفخذين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكي بملعقة قهوة وتخلصي من سواد الجسم كله والمناطق الداكنة وبين الفخذين من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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